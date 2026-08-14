Перебои с водоснабжением сохраняются в районах Алматы после отключения света

В некоторых районах Алматы жители сообщают об отсутствии холодной и горячей воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

— До сих пор нет воды — ни горячей, ни холодной. Люди стоят в очередях в магазинах за водой, — сообщили жители района Орбита.

В «Алматинские тепловые сети» сообщили, что еще идет восстановление подачи воды от ТЭЦ.

— После отключения электроэнергии, ждем восстановление источника. У нас насосные станции ожидают восстановления подачи воды от ТЭЦ, — рассказали в АлТС.

Точные сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, сегодня в Алматы наблюдались отключения электроэнергии. Все городские службы работают в усиленном режиме в связи с масштабным отключением электроэнергии в Алматы.

Также сообщалось, что в некоторых районах Алматы наблюдаются перебои с водоснабжением на фоне массового отключения электроэнергии. В отдельных домах снизилось давление воды, а на верхних этажах — вовсе отсутствует.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, сейчас энергетики занимаются восстановлением сетей.

Позже в акимате сообщали, что в Алматы продолжается поэтапное подключение потребителей после технологического нарушения в Единой электроэнергетической системе Казахстана.