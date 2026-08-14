Алматы поэтапно возвращается к штатному электроснабжению

В Алматы продолжается поэтапное подключение потребителей после технологического нарушения в Единой электроэнергетической системе Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате Алматы сообщили, что настоящее время энергетические организации Алматы поэтапно подключают отдельных потребителей. Электроснабжение города последовательно восстанавливается.

Все профильные службы продолжают работу до полного подключения потребителей. Также в настоящее время возобновлена работа метрополитена. Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в первую очередь резервное питание обеспечивается для реанимаций, операционных, приемных отделений, систем жизнеобеспечения и другого критически важного оборудования. Экстренная медицинская помощь также оказывается в установленном порядке.

Напомним, сегодня в Алматы наблюдались отключения электроэнергии. Все городские службы работали в усиленном режиме в связи с масштабным блэкаутом.

Ранее в KEGOC сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. Были отключены линии электропередачи, энергетики позже восстановили подачу энергии.

В Министерстве энергетики Казахстана также прокомментировали ситуацию с электроснабжением, опровергнув информацию о том, что перебои с электричеством в Узбекистане произошли из-за аварии в энергосистеме Казахстана.