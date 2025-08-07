Пациент снова напал на медработника в Костанайской областной больнице

Факт подтвердили в ДП Костанайской области. Там сообщили, что на медработника было совершено нападение: начато досудебное расследование по статье «Побои».

Обе стороны конфликта были доставлены в городское управление полиции. Проводятся опросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что сотрудник полиции, дежуривший в больнице, оперативно вмешался и предотвратил развитие конфликта.

О том, что сотрудники полиции будут дежурить в костанайских больницах, Kazinform сообщал накануне.

В июле этого года пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения. Мужчина – 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов - оказался в реанимации. Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, пациент напал на врача в приемном отделении.

Напомним, Глава государства поручил разработать законодательные меры за нападения на медиков.

Позже министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что за нападение на медиков введут до 15 лет лишения свободы.