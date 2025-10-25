РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:52, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Пашинян планирует официальный визит в Казахстан

    Главу государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики поздравил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает агентство Kazinform.

    Никол Пашинян Әзербайжанмен бейбіт келісімге қол қоюға дайын екенін мәлімдеді
    Фото: armenpress.am

    — От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Казахстана с национальным праздником Республики Казахстан — Днем Республики. Поистине значимы реформы, направленные на укрепление независимой государственности Казахстана, становление политических и гражданских институтов, социально-экономическое, научно-образовательное и культурное развитие страны. Благодаря Вашим дальновидным подходам и последовательным и принципиальным шагам Казахстан сегодня играет значимую роль в региональных и мировых вопросах, пользуясь уважением на международной арене, — говорится в поздравительном послании.

    Пашинян отметил, что уверен в динамика межгосударственных отношений, основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения двух народов.

    — Уверен, что динамика межгосударственных отношений, основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения наших народов, а также реализация достигнутых в ходе состоявшегося в прошлом году Вашего официального визита договоренностей, приведут к новым проявлениям углубляющегося сотрудничества между Ереваном и Астаной, — говорится в сообщении.

    Премьер-министр Армении также сообщил о планах посетить Казахстан.

    — Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, который запланирован на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня на благо дружбы, процветания и развития нацеленных на будущее двусторонних стратегических отношений. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Казахстана, — заключил Никол Пашинян.

    Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощь в достижении договоренности по снятию азербайджанских органичений на транзит грузов.

    Теги:
    Армения День Республики Казахстан Сотрудничество Международные отношения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
