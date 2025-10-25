Пашинян планирует официальный визит в Казахстан

— От всего сердца поздравляю Вас и дружественный народ Казахстана с национальным праздником Республики Казахстан — Днем Республики. Поистине значимы реформы, направленные на укрепление независимой государственности Казахстана, становление политических и гражданских институтов, социально-экономическое, научно-образовательное и культурное развитие страны. Благодаря Вашим дальновидным подходам и последовательным и принципиальным шагам Казахстан сегодня играет значимую роль в региональных и мировых вопросах, пользуясь уважением на международной арене, — говорится в поздравительном послании.

Пашинян отметил, что уверен в динамика межгосударственных отношений, основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения двух народов.

— Уверен, что динамика межгосударственных отношений, основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения наших народов, а также реализация достигнутых в ходе состоявшегося в прошлом году Вашего официального визита договоренностей, приведут к новым проявлениям углубляющегося сотрудничества между Ереваном и Астаной, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении также сообщил о планах посетить Казахстан.

— Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, который запланирован на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня на благо дружбы, процветания и развития нацеленных на будущее двусторонних стратегических отношений. Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Казахстана, — заключил Никол Пашинян.

Ранее Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощь в достижении договоренности по снятию азербайджанских органичений на транзит грузов.