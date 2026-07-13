Парламентские выборы в Израиле назначены на 27 октября

Действующий состав Кнессета завершит полный срок полномочий, а правительство Биньямина Нетаньяху станет первым израильским кабинетом за более чем полвека, которому удалось избежать досрочной отставки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Парламентские выборы в Израиле состоятся 27 октября 2026 года, в последний разрешенный законом срок. Об этом в воскресенье сообщила юридический советник Кнессета (парламента Израиля) Сагит Афик на заседании парламентской комиссии.

— Нынешний Кнессет завершит полный срок полномочий и не будет распущен досрочно. Дата выборов остается установленной законом — 27 октября, — заявила Сагит Афик.

Работа Кнессета 25-го созыва завершится 17 июля, после чего правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально перейдет в статус переходного.

После этого законодательная деятельность парламента будет фактически приостановлена, за исключением инициатив, согласованных коалицией и оппозицией. В связи с этим правящее большинство ускорило рассмотрение ряда спорных законопроектов до завершения парламентской сессии.

Предстоящие выборы станут первыми в Израиле с 1988 года, которые пройдут в первоначально установленный срок. Нынешнее, 37-е правительство страны также станет первым с 1973 года кабинетом, отработавшим полный срок полномочий.

Правительство Биньямина Нетаньяху было сформировано 29 декабря 2022 года после распада коалиции Нафтали Беннета и Яира Лапида. В него вошли партия «Ликуд», ультраортодоксальные и крайне правые политические силы.

За время работы кабинета правящая коалиция неоднократно оказывалась под угрозой распада. Одной из главных причин разногласий стал законопроект, призванный закрепить освобождение ультраортодоксальных мужчин от обязательной военной службы. Противоречия внутри коалиции также усиливались из-за войны в секторе Газа и обсуждения соглашений о прекращении огня и освобождении заложников.

В мае Кнессет поддержал законопроект о самороспуске, что создало возможность проведения досрочных выборов. Однако правящая коалиция в итоге сохранила установленную законом дату голосования. Глава коалиции Офир Кац подтвердил, что выборы пройдут 27 октября.

Голосование станет первым в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последовавших за ним военных конфликтов в секторе Газа, Ливане и Иране. Ожидается, что избирательная кампания будет сосредоточена на вопросах безопасности, ответственности властей за события 7 октября, возвращении заложников, военной службе ультраортодоксов и последствиях затяжных войн.

Согласно последним опросам, блок националистических и религиозных партий во главе с Нетаньяху пока не набирает большинство в 120-местном Кнессете.

Вместе с тем у оппозиции также отсутствует очевидная конфигурация для формирования устойчивого правительства. Основными соперниками Нетаньяху считаются бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля и лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, а также бывший премьер-министр Нафтали Беннет, возглавляющий партию «Вместе».

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