Верховный суд Израиля обязал призывать ультраортодоксальных евреев в армию

Верховный суд Израиля во вторник постановил, что государство должно начать призыв ультраортодоксальных еврейских студентов семинарии в армию. Этот указ создает новую политическую напряженность поскольку против него выступают ключевые религиозно-консервативные партии страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Суд постановил, что больше не существует какой-либо правовой основы для продолжения многолетней практики предоставления им полного освобождения от армейской службы.

- В разгар трудной войны бремя неравенства воспринимается особенно остро, чем когда-либо, - подчеркивается в заявлении суда.

Без правовой основы

Согласно действовавшему с 1949 года закону, студенты йешив – религиозных учебных заведений – освобождались от призыва в армию.

В июне 2023 года истек срок действия положений Закона о службе безопасности, позволяющих полностью освобождать от военной службы ультраортодоксальных студентов ешивы. Это означало, что армия обороны Израиля – ЦАХАЛ - имеет право призывать на военную службу любого, кто имеет право на военную службу, включая ультраортодоксов.

Но непосредственно перед истечением срока действия положения правительство приняло резолюцию кабинета министров, предписывающую ЦАХАЛ не начинать набор из этой категории граждан Израиля в течение следующих 10 месяцев, пока оно не сформулирует и не примет новый закон, восстанавливающий льготы, сообщает The Times of Israel.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Верховный суд заявил, что постановление от июня 2023 года об отсрочке призыва студентов ешивы-харедим превысило полномочия правительства и было незаконным. Он установил, что государство осуществляло «неправомерное выборочное исполнение», и обязал правительство начать призыв ультраортодоксальных новобранцев в ЦАХАЛ - Армию обороны Израиля.

- Мы полагаем, что в настоящее время нет никаких юридических оснований для предотвращения набора студентов ешивы, - заявил Верховный суд.

При этом суд не уточняет, сколько ультраортодоксальных евреев следует призвать в армию.

Решение суда также навсегда запретило государству финансировать ультраортодоксальные йешивы для студентов, которые учатся в них вместо военной службы.

В чем угроза?

Коалиционное правительство Нетаньяху опирается на две ультраортодоксальные партии – Оцма Йегудит и Религиозный сионизм, которые возглавляют министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.

Решение грозит дестабилизировать правительство, поскольку религиозно-консервативные партии, на которые опирается коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху, выступают против этого шага.

Это привело даже к предположениям, что отмена может расшатать коалицию и даже привести к краху правительства. В ходе прений в суде правительственные юристы утверждали, что принуждение ультраортодоксальных мужчин к призыву в армию «разорвет израильское общество на части».

Вопрос о призыве харедим – самоназвание ультраортодоксальных иудеев - уже давно волнует израильское общество. Их освобождение воинской службы нередко является причиной недовольства светской общественности.

Особо остро он стал восприниматься на фоне войны в секторе Газа, поскольку вооруженные силы Израиля перегружены войной на несколько фронтов – с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа и ливанской группировкой «Хезболлой» на северной границе.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Решение Верховного суда означает, что после десятилетий политических и общественных разногласий и раздоров по этому вопросу теперь для молодых харедим существует юридическое обязательство присоединиться к своим израильским товарищам и служить в армии.

Эта новая реальность возникла во многом из-за слияния двух крупных событий — истечения срока действия первоначального закона, допускавшего полное освобождение от военной службы, а также нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и его последствий, которые резко обострили потребность ЦАХАЛ в большем количестве военнослужащих.

Что известно об израильской армии?

В Израиле служба в армии обязательна для всех граждан страны, — как для мужчин, так и для женщин. На практике в армию обычно не призывают арабов, хотя они могут служить добровольно.

Ортодоксальные иудеи составляют около 13% населения Израиля. Благодаря высокому уровню рождаемости ультраортодоксальная община является самым быстрорастущей частью населения — около 4 процентов в год.