Израиль заявил о готовности вновь нанести удары по Ирану

В Тель-Авиве заявили, что армия готова возобновить военную операцию против Ирана в случае появления новых угроз, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны готова вновь нанести удары по территории Ирана, если это потребуется для устранения угроз безопасности. Об этом он сказал в четверг во время военной церемонии.

— Армия готова к возобновлению боевых действий, чтобы вновь завоевать превосходство в воздухе и нанести удар по Ирану для устранения угроз, в том числе и в третий раз, если это потребуется. Если нам придется вернуться, мы вернемся с еще большей силой, — заявил Кац.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на той же церемонии, заявил, что в результате двух предыдущих военных кампаний Иран значительно ослаблен.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, today at the Graduation Ceremony of the IAF Pilot’s Course (Wings Ceremony).



Full Remarks > >https://t.co/MdjIFXun2m pic.twitter.com/uYETWrNehk — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 9, 2026

— Иранская ось сегодня слабее, чем когда-либо прежде, а Израиль — сильнее, чем когда-либо. Мы доказали, что израильские ВВС способны достичь любой точки — от Йемена до Ирана. Однако необходимо признать, что эта кампания еще не завершена, — сказал премьер-министр Израиля.

Заявления израильского руководства прозвучали на фоне нового обострения между США и Ираном.

После обмена ударами в районе Ормузского пролива президент США Дональд Трамп заявил, что считает меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном утратившим силу.

Как сообщают The Times of Israel и The New York Post, в израильском руководстве рассматривают возможность присоединения к новым ударам США по Ирану в случае соответствующего решения Вашингтона. Официально эти сообщения власти Израиля пока не комментировали.