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    Израиль заявил о готовности вновь нанести удары по Ирану

    В Тель-Авиве заявили, что армия готова возобновить военную операцию против Ирана в случае появления новых угроз, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израиль заявил о готовности вновь нанести удары по Ирану
    Фото: x.com/Israel_katz

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны готова вновь нанести удары по территории Ирана, если это потребуется для устранения угроз безопасности. Об этом он сказал в четверг во время военной церемонии.

    — Армия готова к возобновлению боевых действий, чтобы вновь завоевать превосходство в воздухе и нанести удар по Ирану для устранения угроз, в том числе и в третий раз, если это потребуется. Если нам придется вернуться, мы вернемся с еще большей силой, — заявил Кац.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на той же церемонии, заявил, что в результате двух предыдущих военных кампаний Иран значительно ослаблен.

    — Иранская ось сегодня слабее, чем когда-либо прежде, а Израиль — сильнее, чем когда-либо. Мы доказали, что израильские ВВС способны достичь любой точки — от Йемена до Ирана. Однако необходимо признать, что эта кампания еще не завершена, — сказал премьер-министр Израиля.

    Заявления израильского руководства прозвучали на фоне нового обострения между США и Ираном.

    После обмена ударами в районе Ормузского пролива президент США Дональд Трамп заявил, что считает меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном утратившим силу.

    Как сообщают The Times of Israel и The New York Post, в израильском руководстве рассматривают возможность присоединения к новым ударам США по Ирану в случае соответствующего решения Вашингтона. Официально эти сообщения власти Израиля пока не комментировали.

    Военное положение В мире Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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