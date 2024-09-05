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    16:50, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Парапловец Нурдаулет Жумагали обновил рекорд Азии

    парапловец Нурдаулет Жумагали
    Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

    Нурдаулет Жумагали обеспечил себе выход в финал Паралимпийских игр 2024

    , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

    В параплавании в классе SB13 на дистанции 100 метров брассом Нурдаулет Жумагали финишировал первым в отборочном этапе с результатом 1:05.11. 

    Кроме того, Нурдаулет обновил рекорд Азии, показав наилучший результат.

    Казахстанский пловец Амир Муратбеков также вышел сегодня в финал Паралимпийских игр.

    Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в парадзюдо, вышла сегодня в финал Паралимпийских игр.

    Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.

    Теги:
    Спорт Плавание Параспорт Паралимпиада 2024
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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