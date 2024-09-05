Парапловец Нурдаулет Жумагали обновил рекорд Азии

Нурдаулет Жумагали обеспечил себе выход в финал Паралимпийских игр 2024 , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК. , передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В параплавании в классе SB13 на дистанции 100 метров брассом Нурдаулет Жумагали финишировал первым в отборочном этапе с результатом 1:05.11.

Кроме того, Нурдаулет обновил рекорд Азии, показав наилучший результат.

Казахстанский пловец Амир Муратбеков также вышел сегодня в финал Паралимпийских игр.

Казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в парадзюдо, вышла сегодня в финал Паралимпийских игр.

Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.