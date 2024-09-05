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    13:42, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр

    Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Казахстанский спортсмен Амир Муратбеков вышел в финал Паралимпийских игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Амир Муратбеков успешно выступил в квалификационном турнире по пара плаванию на 100 метров брассом в классе SB11, показав время 1:21.66, что позволило ему пройти в финал соревнований.

    Финал состоится в 21:01 по времени Астаны.

    Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.

    Теги:
    Плавание спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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