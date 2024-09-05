13:42, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6
Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр
Казахстанский спортсмен Амир Муратбеков вышел в финал Паралимпийских игр, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Амир Муратбеков успешно выступил в квалификационном турнире по пара плаванию на 100 метров брассом в классе SB11, показав время 1:21.66, что позволило ему пройти в финал соревнований.
Финал состоится в 21:01 по времени Астаны.
Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.