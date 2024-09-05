Какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота»

С тремя выигранными медалями Казахстан на данный момент занимает 46-е место в медальном зачете — он делит эту строчку с Венгрией и Малайзией. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщалось, Казахстан выиграл первую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Награду высшей пробы стране принес пауэрлифтер Давид Дегтярев.

Теперь в копилке у сборной Казахстана на турнире три медали: одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая. Серебряным призером стал стрелок Еркин Габбасов, а «бронзу» завоевал легкоатлет Дастан Мукашбеков (толкание ядра).

Лидером Паралимпиады-2024 с большим отрывом является Китай — сейчас у него 59 золотых медалей, на втором месте — Великобритания — 33 золотые медали, на третьем — США — 25 золотых медалей.





