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    02:55, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота»

    Давид Дегтярев
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    С тремя выигранными медалями Казахстан на данный момент занимает 46-е место в медальном зачете — он делит эту строчку с Венгрией и Малайзией. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщалось, Казахстан выиграл первую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Награду высшей пробы стране принес пауэрлифтер Давид Дегтярев.

    Теперь в копилке у сборной Казахстана на турнире три медали: одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая. Серебряным призером стал стрелок Еркин Габбасов, а «бронзу» завоевал легкоатлет Дастан Мукашбеков (толкание ядра).

     Лидером Паралимпиады-2024 с большим отрывом является Китай — сейчас у него 59 золотых медалей, на втором месте — Великобритания — 33 золотые медали, на третьем — США — 25 золотых медалей.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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