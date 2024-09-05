23:32, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6
Дастан Мукашбеков завоевал «бронзу» в толкании ядра на Паралимпиаде
Дастан Мукашбеков завоевал «бронзу» в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.
Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии.
Золотую медаль выиграл Свиридов Владимир с нейтральным флагом с результатом 17.18 метра. «Серебро» завоевал Кокоити Алан, также с нейтральным флагом, показав результат 16.27 метра.