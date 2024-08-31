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    16:04, 31 Август 2024 | GMT +6

    Еркин Габбасов стал серебряным призером Паралимпиады

    Еркин Габбасов
    Фото: Паралимпийский комитет

    Еркин Габбасов стал серебряным призером Паралимпиады. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

    В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат — 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.

    «Золото» завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Мировые новости Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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