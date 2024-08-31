Еркин Габбасов стал серебряным призером Паралимпиады. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

В классе R1 по пулевой стрельбе из винтовки на дистанции 10 метров Еркин Габбасов продемонстрировал выдающийся результат — 247,7 очка, что позволило ему завоевать серебряную медаль.



«Золото» завоевал спортсмен из Республики Корея с результатом 249,4 очка, а бронзовая медаль досталась представителю Дании, который набрал 226 очков.