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    22:55, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр

    Давид Дегтярев
    Фото: Паралимпийский комитет

    Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев заоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже, передает агентство Kazinform.

    Дегтярев - первый в истории Казахстана атлет, ставший двукратным чемпионом Паралимпиад. Это третье «золото» за все время участия казахстанских спортсменов в Паралимпийских играх.

    Давиду Дегтяреву 28 лет, он уроженец Атбасара Акмолинской области, участвует в международных соревнованиях с 2017 года. Помимо двух побед на Паралимпиадах, он также чемпион Азиатских игр и двукратный чемпион мира.

    флаг Казахстана
    Фото: Паралимпийский комитет

    Ранее сообщалось, что Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх.

    Напомним, казахстанская пара стрелков, выступившие на XVII летних Паралимпийских играх, вернулись домой. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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