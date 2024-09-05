Пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев заоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже, передает агентство Kazinform.

Дегтярев - первый в истории Казахстана атлет, ставший двукратным чемпионом Паралимпиад. Это третье «золото» за все время участия казахстанских спортсменов в Паралимпийских играх.

Давиду Дегтяреву 28 лет, он уроженец Атбасара Акмолинской области, участвует в международных соревнованиях с 2017 года. Помимо двух побед на Паралимпиадах, он также чемпион Азиатских игр и двукратный чемпион мира.

Фото: Паралимпийский комитет

Ранее сообщалось, что Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх.

Напомним, казахстанская пара стрелков, выступившие на XVII летних Паралимпийских играх, вернулись домой. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева.