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    13:12, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Победу посвящаю своей родине и семье — Еркин Габбасов

    Победу посвящаю своей родине и семье — Еркин Габбасов
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Сегодня в международном аэропорту Астаны встретили серебряного призера XVII летних Паралимпийских игр Еркина Габбасова, который принес сборной Казахстана первую медаль в парастрельбе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Он показал второй результат в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя на дистанции 10 метров.

    Казахстанец уступил только обладателю действующего мирового рекорда Паку Джинхо из Южной Кореи.

    Победу посвящаю своей родине и семье — Еркин Габбасов

    В аэропорту его встречали родные, друзья, коллеги, представители спортивных организаций и болельщики.

    — Соперники все очень именитые, и я очень горд, что выступал среди таких спортсменов. Очень переживал. Пак Джинхо, который завоевал золото — рекордсмен мира, если я не ошибаюсь, он уже 3-4 раза участвует в Олимпиаде. Настолько сильными были соперники, — поделился впечатлениями спортсмен.

    Он также рассказал о поддержке, которую ему оказывали на протяжении всего времени. 

    — Моя мама, супруга и дети всегда меня поддерживают. Супруга всегда ездит со мной, и в этот раз она была рядом. Кроме того, большую поддержку я ощущал не только от родных, но и от друзей, коллег, спортивных сообществ и болельщиков. Поэтому победу посвящаю родине и семье, — добавил Еркин Габбасов. 

    Пока в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль.

    Теги:
    Спорт Стрельба Параспорт Паралимпиада 2024
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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