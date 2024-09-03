Победу посвящаю своей родине и семье — Еркин Габбасов

Сегодня в международном аэропорту Астаны встретили серебряного призера XVII летних Паралимпийских игр Еркина Габбасова, который принес сборной Казахстана первую медаль в парастрельбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он показал второй результат в пулевой стрельбе из пневматической винтовки, стоя на дистанции 10 метров.

Казахстанец уступил только обладателю действующего мирового рекорда Паку Джинхо из Южной Кореи.

В аэропорту его встречали родные, друзья, коллеги, представители спортивных организаций и болельщики.

— Соперники все очень именитые, и я очень горд, что выступал среди таких спортсменов. Очень переживал. Пак Джинхо, который завоевал золото — рекордсмен мира, если я не ошибаюсь, он уже 3-4 раза участвует в Олимпиаде. Настолько сильными были соперники, — поделился впечатлениями спортсмен.

Он также рассказал о поддержке, которую ему оказывали на протяжении всего времени.

— Моя мама, супруга и дети всегда меня поддерживают. Супруга всегда ездит со мной, и в этот раз она была рядом. Кроме того, большую поддержку я ощущал не только от родных, но и от друзей, коллег, спортивных сообществ и болельщиков. Поэтому победу посвящаю родине и семье, — добавил Еркин Габбасов.

Пока в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль.