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    22:27, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх

    Турсынай Кабыл
    Фото: НОК

    Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх, которые проходят в Париже, передает агентство Kazinform.

    Выступая в категории до 45 кг в пара пауэрлифтинге, Турсынай Кабыл заняла шестое место на Паралимпийских играх в Париже-2024 с результатом 95 кг.

    Золотую медаль соревнований завоевала спортсменка из Китая Гуо Линлин с результатом 123 кг, что является новым мировым рекордом. 

    Серебряную медаль получила спортсменка из Великобритании Зои Ньюсон с результатом 109 кг, а бронзовая медаль досталась спортсменке из Турции Муратлы Назмие с результатом 108 кг. 

    Таким образом, Турсынай завершила свое участие в Паралимпийских играх.

    Ранее сообщалось о возвращении домой казахстанских пара стрелков, выступивших на XVII летних Паралимпийских играх. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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