Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх, которые проходят в Париже, передает агентство Kazinform.

Выступая в категории до 45 кг в пара пауэрлифтинге, Турсынай Кабыл заняла шестое место на Паралимпийских играх в Париже-2024 с результатом 95 кг.

Золотую медаль соревнований завоевала спортсменка из Китая Гуо Линлин с результатом 123 кг, что является новым мировым рекордом.

Серебряную медаль получила спортсменка из Великобритании Зои Ньюсон с результатом 109 кг, а бронзовая медаль досталась спортсменке из Турции Муратлы Назмие с результатом 108 кг.

Таким образом, Турсынай завершила свое участие в Паралимпийских играх.

Ранее сообщалось о возвращении домой казахстанских пара стрелков, выступивших на XVII летних Паралимпийских играх. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева.