Казахстанские пара стрелки, выступившие на XVII летних Паралимпийских играх, вернулись домой. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева, которая поделилась своими впечатлениями с корреспондентом агентства Kazinform.

— Впечатления колоссальные. Это мои первые Паралимпийские игры, и я рада, что получила такой опыт. Атмосфера на играх абсолютно другая, и это то, что должен почувствовать каждый спортсмен. Я довольна своим результатом и рада за Еркина Габбасова, который завоевал серебро. Эта медаль для нас особенная — первая в истории парастрельбы, — отметила Алиева.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Спортсменка также рассказала о своих планах на будущее.

— Я надеюсь, что пулевая стрельба будет развиваться, и что в этот спорт будут приходить еще больше ребят. Мы будем продолжать тренироваться и стремиться к лучшим результатам на следующих Паралимпийских играх. Впереди у нас чемпионат Азии, и мы будем усердно работать, чтобы улучшить наши достижения, — добавила она.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, 31-летняя Севда Алиева была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 вместе с Бериком Измаганбетовым из национальной команды по волейболу сидя. К сожалению, Алиевой не удалось выйти в финал соревнований: в квалификации она набрала 546 очков и заняла 13-е место, а в финал прошли спортсменки с восемью лучшими результатами. Паралимпиада-2024 стала для нее единственной дисциплиной, в которой она квалифицировалась, выступая в категории SH1 для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, способных удерживать оружие без дополнительной опоры.