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    14:03, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Будем работать дальше — Севда Алиева о выступлении на Паралимпиаде

    Будем работать дальше — Севда Алиева о выступлении на Паралимпиаде
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Казахстанские пара стрелки, выступившие на XVII летних Паралимпийских играх, вернулись домой. Среди них — серебряный призер Еркин Габбасов и знаменосец сборной Казахстана Севда Алиева, которая поделилась своими впечатлениями с корреспондентом агентства Kazinform.

    — Впечатления колоссальные. Это мои первые Паралимпийские игры, и я рада, что получила такой опыт. Атмосфера на играх абсолютно другая, и это то, что должен почувствовать каждый спортсмен. Я довольна своим результатом и рада за Еркина Габбасова, который завоевал серебро. Эта медаль для нас особенная — первая в истории парастрельбы, — отметила Алиева.

    Будем работать дальше — Севда Алиева о выступлении на Паралимпиаде
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Спортсменка также рассказала о своих планах на будущее.

    — Я надеюсь, что пулевая стрельба будет развиваться, и что в этот спорт будут приходить еще больше ребят. Мы будем продолжать тренироваться и стремиться к лучшим результатам на следующих Паралимпийских играх. Впереди у нас чемпионат Азии, и мы будем усердно работать, чтобы улучшить наши достижения, — добавила она.

    Будем работать дальше — Севда Алиева о выступлении на Паралимпиаде
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Напомним, 31-летняя Севда Алиева была знаменосцем сборной Казахстана на церемонии открытия Паралимпиады-2024 вместе с Бериком Измаганбетовым из национальной команды по волейболу сидя. К сожалению, Алиевой не удалось выйти в финал соревнований: в квалификации она набрала 546 очков и заняла 13-е место, а в финал прошли спортсменки с восемью лучшими результатами. Паралимпиада-2024 стала для нее единственной дисциплиной, в которой она квалифицировалась, выступая в категории SH1 для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, способных удерживать оружие без дополнительной опоры.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Астана Аэропорт Параспорт Паралимпиада 2024
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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