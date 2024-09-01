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    18:19, 31 Август 2024 | GMT +6

    Севда Алиева осталась без финала Паралимпиады-2024

    Севда Алиева
    Фото: Sports.kz

    Знаменосец Казахстана на Паралимпийских играх в Париже Севда Алиева не смогла выйти в финал соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в классе SH1, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В квалификационном раунде Севда стала 13-й с показателем, что не позволило ей выйти в медальную часть состязаний. За награды Паралимпиады-2024 поборются восемь сильнейших спортсменок.

    Напомним, сегодня Казахстан завоевал первую медаль Параигр-2024 — «серебро» взял пулевик Еркин Габбасов в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров в классе R1 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые способны удерживать оружие без дополнительной опоры).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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