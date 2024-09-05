Министр туризма и спорта РК поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже

- Поздравляю Давида Дегтярева с победой на летних Паралимпийских играх в Париже. Я рад, что наш спортсмен вновь продемонстрировал железную волю к победе, целеустремленность и чемпионский характер. На Паралимпиаде в Токио Дегтярев также стал обладателем золотой медали, и мы гордимся, что и в этом году ему удалось подняться на пьедестал Олимпа, — отметил министр туризма и спорта.