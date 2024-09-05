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    23:52, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Министр туризма и спорта РК поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже

    Давид Дегтярев
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов поздравил  Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже, передает агентство Kazinform.

    - Поздравляю Давида Дегтярева с победой на летних Паралимпийских играх в Париже. Я рад, что наш спортсмен вновь продемонстрировал железную волю к победе, целеустремленность и чемпионский характер. На Паралимпиаде в Токио Дегтярев также стал обладателем золотой медали, и мы гордимся, что и в этом году ему удалось подняться на пьедестал Олимпа, — отметил министр туризма и спорта.

    Как сообщалось, казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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