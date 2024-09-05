23:52, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6
Министр туризма и спорта РК поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже, передает агентство Kazinform.
- Поздравляю Давида Дегтярева с победой на летних Паралимпийских играх в Париже. Я рад, что наш спортсмен вновь продемонстрировал железную волю к победе, целеустремленность и чемпионский характер. На Паралимпиаде в Токио Дегтярев также стал обладателем золотой медали, и мы гордимся, что и в этом году ему удалось подняться на пьедестал Олимпа, — отметил министр туризма и спорта.
Как сообщалось, казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.