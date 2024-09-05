Паралимпийские игры: дзюдоистка Акмарал Науатбек вышла в финал
В Париже продолжается Паралимпиада-2024. В очередной соревновательный день в финал вышла казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в парадзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка представляет страну в весе до 48 килограммов (категория J2).
На старте она оказалась сильнее Кокилы (Индия). В полуфинале Науатбек выиграла у Кахиде Эке (Турция).
В решающей схватке ей будет противостоять Сандрин Мартинет (Франция).
Казахстанский пловец Амир Муратбеков также вышел сегодня в финал Паралимпийских игр.
Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.
Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.