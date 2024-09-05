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    16:34, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Паралимпийские игры: дзюдоистка Акмарал Науатбек вышла в финал

    дзюдоистка Акмарал Науатбек
    Фото: olympic.kz

    В Париже продолжается Паралимпиада-2024. В очередной соревновательный день в финал вышла казахстанка Акмарал Науатбек, выступающая в парадзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсменка представляет страну в весе до 48 килограммов (категория J2).

    На старте она оказалась сильнее Кокилы (Индия). В полуфинале Науатбек выиграла у Кахиде Эке (Турция).

    В решающей схватке ей будет противостоять Сандрин Мартинет (Франция).

    Казахстанский пловец Амир Муратбеков также вышел сегодня в финал Паралимпийских игр.

    Ранее сообщалось, какое место занимает Казахстан на Паралимпиаде после первого «золота».

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева.

    Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов также поздравил Давида Дегтярева с золотой медалью Паралимпиады в Париже.

    Теги:
    Спорт Дзюдо Параспорт Паралимпиада 2024
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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