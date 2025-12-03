РУ
    22:45, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Папа римский завершил первую зарубежную поездку

    2 декабря завершилось первое апостольское путешествие Папы Римского Льва XIV, передает агентство Kazinform со ссылкой на VaticanNews.

    Папа римский завершил первую зарубежную поездку
    Фото: @Vatican Media

    В 13 часов 48 минут по местному времени самолет Airbus A320neo авиакомпании ITA Airways со Святейшим Отцом на борту покинул международный аэропорт Бейрута и прибыл в Рим примерно через четыре часа.

    Вылет состоялся после прощальной церемонии, в ходе которой Папа напомнил о некоторых из самых ярких моментов своего пребывания в Ливане, выразил надежду на мир и призвал к прекращению военных действий на Ближнем Востоке.

    Ранее Папа римский Лев XIV назвал «единственным решением» многолетнего палестино-израильского конфликта создание и признание палестинского государства.

    В ходе своей первой зарубежной поездки он также посетил Турцию.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
