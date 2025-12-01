РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:35, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Папа Лев XIV прибыл в Ливан с трехдневным визитом

    Папа Римский Лев XIV прибыл в Ливан с трехдневным апостольским визитом, который начался с торжественной церемонии в международном аэропорту Бейрута, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Рим Папаси
    Фото: Anadolu

    В честь его прибытия в Бейруте и других городах по всей стране зазвонили колокола, а суда в портах подали протяжные гудки. Поездка проходит под девизом «Блаженны миротворцы». После приветствия в аэропорту Лев XIV направился во дворец Баабда.

    На 1 декабря запланирован визит понтифика в часовню в Анайе, где хранятся мощи святого Шарбеля — одного из наиболее почитаемых христианских подвижников Ливана. В тот же вечер Лев XIV встретится с лидерами мусульманских общин у мечети Мухаммеда аль-Амина, выступив с обращением, посвященным межрелигиозному диалогу, терпимости и отказу от насилия.

    Кульминацией визита станет открытая месса 2 декабря на набережной Бейрута, во время которой Папа помолится о погибших в результате взрыва в городском порту 4 августа 2020 года.

    В связи с приездом главы католической церкви власти Ливана объявили трехдневные выходные и ввели транспортные ограничения в столице. Центральные районы города, в том числе территория возле отеля «Финиция», где разместился понтифик, находятся под усиленной охраной армии и жандармерии.

    Как сообщил председатель синдиката владельцев гостиниц Пьер Ашкар, визит Льва XIV заметно оживил туристический сектор: в страну прибыли многочисленные паломники, включая группы из Египта, Иордании и Ирака, которые собираются присутствовать на литургии 2 декабря.

    Перед поездкой в Ливан Папа Лев XIV посетил Турцию, где провел встречи с президентом Тайипом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем, а также совершил паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора. Последний визит главы Католической церкви в Ливан состоялся в 2012 году, когда страну посетил Бенедикт XVI.

    Напомним, Папа Римский Лев XIV призвал Турцию быть «источником стабильности и диалога» в мире, раздираемом конфликтами. Заявление он сделал в Анкаре — во время своей первой зарубежной поездки после избрания понтификом.

    Папа Римский Мировые новости Ливан
