Турция должна быть источником стабильности и мира — Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV призвал Турцию быть «источником стабильности и диалога» в мире, раздираемом конфликтами. Заявление он сделал в четверг в Анкаре — во время своей первой зарубежной поездки после избрания понтификом.

В турецкой столице главу римско-католической церкви встречал почетный военный караул, а далее — принимал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая перед ним и представителями дипломатического корпуса страны в библиотеке дворцового комплекса, папа высоко оценил историческую роль Турции как моста между Востоком и Западом, религиями и культурами.

— Пусть Турция будет источником стабильности и сближения между народами во имя справедливого и прочного мира, — сказал он, отметив: Сегодня, как никогда, нам нужны люди, которые будут способствовать диалогу и вести его с твердой волей и терпеливой решимостью.

Папа не упоминал конкретно эти конфликты, но он процитировал своего предшественника, Франциска, который сетовал на то, что в «мир уже переживает третью мировую войну, ведущуюся по частям», когда ресурсы тратятся на вооружение, а не на борьбу с голодом, бедностью или созидание.

— После двух мировых войн «сейчас мы находимся на этапе обострения конфликтов на глобальном уровне. Мы не должны поддаваться этому. На карту поставлено будущее человечества, — сказал он.

Лев XIV — пятый по счету понтифик, посетивший Турцию после Павла VI, Иоанна Павла II, Бенедикта XIV и Папы Франциска. Его визит приходится на особенно напряженный период на Ближнем Востоке, когда в Газе действует хрупкое прекращение огня, а Израиль недавно нанес удары по Бейруту и южному Ливану.

Однако главный повод его поездки в Турцию — празднование по случаю важной даты в истории православно-католического диалога: 1700-летия Никейского собора, первого экуменического собора в истории христианства. В 325 году н. э. на этом соборе была выработана первая версия Никейского символа веры, который миллионы христиан до сих пор произносят каждое воскресенье.

В пятницу Папа Римский Лев XIV присоединится к патриарху Константинопольской православной церкви Варфоломею, чтобы отметить годовщину собора в Изнике, примерно в 90 километрах к юго-востоку от Стамбула.

Эрдоган заявил, что Турция поможет восстановить Газу вместе с арабскими партнерами.