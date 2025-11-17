РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Палестинские фракции раскритиковали проект резолюции США по Газе

    Заявление было сделано накануне голосования в Совете Безопасности ООН, где рассматривается американская инициатива по размещению международного контингента в секторе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Палестинские фракции раскритиковали проект резолюции США по Газе
    Фото: x.com / @VPCommsDir

    Движение ХАМАС и другие палестинские фракции выступили с критикой проекта резолюции США, который выносится на голосование в Совбезе ООН и предусматривает создание Международных сил стабилизации (ISF) для демилитаризации Газы и обеспечения безопасности на границах.

    В опубликованной записке фракции назвали документ «опасным» и расценили его как попытку навязать международную опеку над сектором, ограничив палестинское управление и роль местных институтов.

    В заявлении отмечается, что предложенная структура управления фактически передает ключевые полномочия международной инстанции, что, по мнению фракций, ослабляет способность палестинцев самостоятельно принимать решения. Также содержится предупреждение против превращения гуманитарной помощи в инструмент политического давления и подрыва роли агентства БАПОР как ключевого механизма поддержки беженцев.

    Фракции подчеркнули, что выступают против любых пунктов, касающихся разоружения сектора или ограничения «права палестинского народа на сопротивление».

    — Любые вопросы, связанные с вооружением, должны решаться в национальной рамке и увязываться с процессом, гарантирующим прекращение оккупации и реализацию права на самоопределение, — подчеркивается в заявлении.

    В документе содержится критика предложенной модели международных сил, которые, как утверждают фракции, могут действовать в координации с Израилем и тем самым фактически обслуживать его интересы.

    Палестинские силы заявили, что любое международное присутствие должно полностью подчиняться ООН, работать исключительно через официальные палестинские учреждения и ограничиваться задачами защиты гражданских лиц, обеспечения поставок помощи и разделения сторон без приобретения административных или силовых полномочий.

    Отдельно подчеркивается неприятие любого иностранного военного присутствия в секторе Газа, включая создание баз или введение контингента без палестинского согласия, поскольку это расценивается как нарушение суверенитета. Фракции призвали к международным механизмам контроля за действиями Израиля и ответственности за угрозу гражданскому населению.

    Вместе с тем в воскресенье представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что американский проект не способствует стабилизации в анклаве и не обеспечивает защиты прав палестинцев.

    — Мы хотим резолюцию, которая не позволит оккупации наступать на Газу, Западный берег или Иерусалим и защитит право нашего народа на самоопределение, — отметил он в комментарии, распространенном агентством SAFA.

    Голосование по проекту резолюции, одобряющему план прекращения огня и передачу управления сектором Международным силам стабилизации и палестинской администрации под наблюдением «Совета мира», назначено на вечер понедельника в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Документ предусматривает демилитаризацию территории и обучение палестинской полиции для работы совместно с международным контингентом.

    Теги:
    Палестина Мировые новости ХАМАС Израиль США
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают