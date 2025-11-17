Палестинские фракции раскритиковали проект резолюции США по Газе

Движение ХАМАС и другие палестинские фракции выступили с критикой проекта резолюции США, который выносится на голосование в Совбезе ООН и предусматривает создание Международных сил стабилизации (ISF) для демилитаризации Газы и обеспечения безопасности на границах.

В опубликованной записке фракции назвали документ «опасным» и расценили его как попытку навязать международную опеку над сектором, ограничив палестинское управление и роль местных институтов.

В заявлении отмечается, что предложенная структура управления фактически передает ключевые полномочия международной инстанции, что, по мнению фракций, ослабляет способность палестинцев самостоятельно принимать решения. Также содержится предупреждение против превращения гуманитарной помощи в инструмент политического давления и подрыва роли агентства БАПОР как ключевого механизма поддержки беженцев.

Фракции подчеркнули, что выступают против любых пунктов, касающихся разоружения сектора или ограничения «права палестинского народа на сопротивление».

— Любые вопросы, связанные с вооружением, должны решаться в национальной рамке и увязываться с процессом, гарантирующим прекращение оккупации и реализацию права на самоопределение, — подчеркивается в заявлении.

В документе содержится критика предложенной модели международных сил, которые, как утверждают фракции, могут действовать в координации с Израилем и тем самым фактически обслуживать его интересы.

Nearly 40 nations and international organizations are now represented at the U.S.-led Civil Military Coordination Center (CMCC) in Israel after opening Oct. 17. Representatives are planning and working together to flow in commercial goods and aid from international partners,… pic.twitter.com/n1C5Ad9dMb — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 4, 2025

Палестинские силы заявили, что любое международное присутствие должно полностью подчиняться ООН, работать исключительно через официальные палестинские учреждения и ограничиваться задачами защиты гражданских лиц, обеспечения поставок помощи и разделения сторон без приобретения административных или силовых полномочий.

Отдельно подчеркивается неприятие любого иностранного военного присутствия в секторе Газа, включая создание баз или введение контингента без палестинского согласия, поскольку это расценивается как нарушение суверенитета. Фракции призвали к международным механизмам контроля за действиями Израиля и ответственности за угрозу гражданскому населению.

I visited the Civil-Military Coordination Center today. Established by @CENTCOM, the brave men and women serving here are overseeing implementation of President Trump's 20-point peace plan and humanitarian aid in Gaza. Our goal remains progress toward lasting peace. pic.twitter.com/1z4VOxW0KE — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 24, 2025

Вместе с тем в воскресенье представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что американский проект не способствует стабилизации в анклаве и не обеспечивает защиты прав палестинцев.

— Мы хотим резолюцию, которая не позволит оккупации наступать на Газу, Западный берег или Иерусалим и защитит право нашего народа на самоопределение, — отметил он в комментарии, распространенном агентством SAFA.

Голосование по проекту резолюции, одобряющему план прекращения огня и передачу управления сектором Международным силам стабилизации и палестинской администрации под наблюдением «Совета мира», назначено на вечер понедельника в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Документ предусматривает демилитаризацию территории и обучение палестинской полиции для работы совместно с международным контингентом.