Глава государства заявил о фактах фальсификации данных при получении государственных субсидий в сельском хозяйстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве, — сказал Касым-Жомарт Токаев в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

По его словам, специальной комиссией уже выявлено 2 млн несуществующих голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота.

— Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности, — поручил Президент.

Ранее Президент Казахстана поручил привлечь средства банков в развитие АПК.