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    12:09, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    От субсидирования к доступному кредитованию — Касым-Жомарт Токаев о поддержке АПК

    урожай
    Фото: freepik

    Глава государства заявил о фактах фальсификации данных при получении государственных субсидий в сельском хозяйстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве, — сказал Касым-Жомарт Токаев в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

    По его словам, специальной комиссией уже выявлено 2 млн несуществующих голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота.

    — Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это, по сути, приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности, — поручил Президент.

    Ранее Президент Казахстана поручил привлечь средства банков в развитие АПК.

    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Касым-Жомарт Токаев АПК Послание Президента РК-2024
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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