Отравление в ресторане в Кандыагаше: все пациенты завершили лечение, идет расследование

Все 102 пациента, получившие отравление в ресторане «Тумар» города Кандыагаш Актюбинской области выписаны из медицинских учреждений. В настоящее время продолжается расследование, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, все пациенты, проходившие лечение в Кандыагаше и Актобе, вернулись домой. Тем временем полиция продолжает расследование.

— Ожидаем заключение экспертизы от департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, что с 19 июня в Мугалжарскую районную больницу и областную клиническую инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 102 пациента, которые были госпитализированы.

По факту массового пищевого отравления начато досудебное расследование по признакам статьи 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов».

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Мугалжарского района временно приостановило деятельность объекта общественного питания.

Напомним, более 100 человек были госпитализированы после посещения ресторана «Тумар» в городе Кандыагаше Актюбинской области, позже было начато досудебное расследование. Выяснилось, что ресторан работал без санитарно-эпидемиологического заключения. В результате чего он был закрыт.