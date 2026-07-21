Отравление в ресторане в Кандыагаше: исследования выявили стафилококк и кишечную палочку

Проведенные санврачами исследования показали наличие у работников ресторана Staphylococcus aureus, а на кухонном оборудовании, в пище и воде — бактерий группы кишечной палочки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты проведенных исследований озвучил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Жансерик Кульманов. По словам спикера, противоэпидемические мероприятия были проведены в полном объеме.

— Проведено эпидемиологическое расследование объекта общественного питания с отбором проб для лабораторных исследований. По результатам лабораторных исследований на носительство выявлены Staphylococcus aureus у работников ресторана, являющихся источниками инфекции. По результатам лабораторных микробиологических исследований бактерии группы кишечной палочки (БГКП) выявлены со смывов, поверхностей кухонных оборудований, в пробах пищевой продукции и пробе питьевой воды. У пострадавших выявлены Staphylococcus aureus и бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о стафилококковой пищевой токсикоинфекции и острых кишечных инфекциях, вызванных условно-патогенной флорой, — сообщил Жансерик Кульманов.

В ходе проверки ресторана «Тумар» были выявлены такие грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, как нарушение технологии приготовления, отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих безопасность пищевой продукции и продовольственного сырья, несоблюдение дезинфекционного режима, отсутствие прохождения обязательных медицинских осмотров у работников ресторана.

— По результатам эпидемиологического расследования по случаю регистрации группового заболевания материалы переданы в правоохранительные органы по части 1 статьи 304 Уголовного Кодекса, — добавил спикер.

Напомним, более 100 человек были госпитализированы после посещения ресторана в Кандыагаше. После массового отравления ресторан был закрыт.

Полицейские начали досудебное расследование. Позже сообщалось, что все пострадавшие завершили лечение.