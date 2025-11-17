Откроют ли телебашню Кок-Тобе в Алматы для туристов

В соцсетях ранее появилась информация о том, что телебашню якобы планируют открыть для посетителей. В связи с этим редакция обратилась к национальному оператору телерадиовещания — АО «Казтелерадио», в ведении которого находятся радиотелевизионные станции (РТС), антенномачтовые сооружения, системы спутниковой и наземной связи, включая телебашню «Кок-Тобе».

По данным компании, телебашня является одним из ключевых стратегических объектов национальной сети, с которого осуществляется трансляция 21 телевизионного и 23 радиоканалов.

Председатель правления АО «Казтелерадио» Руислам Нурдаулет отметил, что объект официально относится к категории уязвимых в террористическом отношении в соответствии с законодательством РК о противодействии терроризму.

— На объектах данной категории строго запрещено пребывание посторонних лиц, проведение экскурсий, туристических, культурных или развлекательных мероприятий, не связанных с обеспечением основной деятельности телерадиовещания. Кроме того, в силу требований законодательства и Устава Общества, национальный оператор не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере туризма или развлечений, а также извлекать прибыль, не связанную с основной профильной функцией — обеспечением вещания, — подчеркнул он.

По его словам, любые обсуждения о возможной адаптации телебашни под иные функции могут вестись исключительно на уровне госорганов и только при условии соблюдения всех норм безопасности и антитеррористической защиты. Отдельные посещения объектa журналистами или блогерами ранее проводились лишь в рамках согласованных мероприятий с участием уполномоченных структур.

Поступают ли предложения от бизнеса

Мы также уточнили, интересовались ли инвесторы или частные компании возможностью создания туристических зон — смотровых площадок, выставочных пространств или сувенирных магазинов, как это практикуется в некоторых странах.

— В связи с правовым статусом телебашни как уязвимого объекта и отсутствием у Общества права на осуществление деятельности вне рамок телерадиовещания, предложения коммерческих организаций или инвесторов о создании туристических площадок, смотровых зон, кафе, сувенирных лавок и иных объектов не поступало, — ответил Руислам Нурдаулет.

Состояние телебашни

Глава национального оператора телерадиовещания отметил, что телебашня находится под постоянным техническим наблюдением. Выполняются планово-предупредительные работы, проверка металлоконструкций, инженерных систем и отдельных элементов сооружения.

В 2024 году специализированная лицензированная организация провела комплексное инженерно-сейсмическое обследование телебашни и прилегающего административно-технического здания. По итогам экспертизы объект признан соответствующим требованиям сейсмоустойчивости, угрозы стабильности эксплуатации не выявлено.

Телебашня Кок-Тобе — один из символов Алматы. Она расположена на высоте около 1000 метров над уровнем моря, ее высота составляет 371 метр. Строительство велось с 1975 по 1983 годы, а торжественный ввод в эксплуатацию состоялся 1 июня 1984 года. О том, как строилась телебашня, читайте по ссылке.

Напомним, в августе 2024 года телебашню подсветили архитектурной иллюминацией.