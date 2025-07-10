Как строилась телебашня Кок-Тобе — один из символов Алматы

Сувениры с изображением алматинской телебашни можно встретить практически у каждого туриста, побывавшего в городе. И это неудивительно — объект, построенный в 1980-х годах, давно стал одним из архитектурных символов Алматы.

О том, как шло строительство телебашни, корреспонденту Kazinform рассказал Константин Черепанов, заведующий отделом истории Казахстана Института истории и этнологии имени Ч.Валиханова.

По его словам, в период, когда Алматы с 1929 года стал столицей Казахской АССР, а с 1937 года — столицей Казахской ССР, внешнему облику города уделялось большое внимание. Особенно активно велось градостроительство и возведение новых объектов во времена руководства Динмухамеда Кунаева.

Историк отмечает, что Кунаев не просто поддерживал архитектурные проекты, но и активно помогал в поиске источников финансирования.

Именно тогда возникла идея построить телебашню, которая не только украсила бы город, но и усилила бы телесвязь.

Однако, как отметил Черепанов, история телебашни началась раньше — еще до начала строительства в 1975 году.

— Историю Кок-Тобе можно отсчитывать с 1967 года, когда была построена канатная дорога от района нынешнего Дворца Республики до вершины Көк-Тобе. Хотя самого дворца в то время еще не было. Люди просто поднимались чтобы отдохнуть, ведь оттуда открывался прекрасный вид на весь город. Развлечений не было, но место было доступным для пеших прогулок. После открытия канатной дороги поток посетителей на Кок-Тобе увеличился, начались работы по благоустройству, – рассказал он.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Почему башня стоит именно на Кок-Тобе?

На вопрос о выборе места для строительства Черепанов ответил, что для телебашни требовалась высокая точка и просторная площадка.

Строительство началось в 1975 году, а конкурс на проект телебашни был объявлен в 1973 году. Рассматривались два варианта: один из них предполагал башню на двух опорах.

— Она внешне напоминала гигантского насекомого, этот вариант был отклонен в пользу другого проекта. В итоге был утвержден нынешний вариант. В 1975 году началось строительство. Фундамент башни представлял собой площадку размером 66 на 51 метр, в которую погружался стальной цилиндр — «стакан» диаметром 19 метров с толщиной стен 2 метра. Этот цилиндр создавал основу для установки телебашни и антенны. Особенность конструкции в том, что вес фундамента с встроенным стальным цилиндром составляет 65 тонн, а вес самой башни вместе с антенной — всего 5 тонн. Благодаря такой конструкции башня устойчива к сейсмическим толчкам. В ней также предусмотрены четыре демпфера по 10 тонн, компенсирующие колебания во время землетрясений. Башня способна выдерживать землетрясения до 10 баллов по шкале Рихтера, — пояснил Черепанов.

Фото: из личного архива Константина Черепанова

Авторы проекта — архитекторы Терзиев, Савченко и Акимов. Проектированием занимались три московские организации и казахстанский филиал Центрального НИИ «Проектстальконструкция».

Монтаж и изготовление элементов конструкции выполняли «Казмонтаж», «Стройдеталь» и «Казстандарт».

Ресторан и смотровая площадка

Телебашня была введена в эксплуатацию 1 июня 1984 года и на тот момент занимала 4-е место в мире по высоте. Сегодня она находится на 14-м месте.

Она состоит из шестиугольной части высотой 248 метров и антенны — 123 метра.

Полная высота башни вместе с антенной составляет 371 метр. Из них: шестиугольная башня над фундаментом — 248 метров, антенна — 123 метра. Также на высотах 146 и 252 метра расположены кольцеобразные площадки.

— Одновременно с открытием телебашни в 1984 году был создан и парк Кок-Тобе. Предполагалось, что люди будут попадать к башне через парк. На высоте 146 метров планировалось разместить ресторан и обзорную площадку, на втором — технические помещения, — рассказал сотрудник института.

Однако проект не был реализован полностью. Всего через несколько месяцев после запуска на башне произошел пожар, загорелись фидеры телевизионных передатчиков.

— Предполагалось, что башня станет туристическим объектом, с возможностью посещения, смотровыми площадками и ресторанами. Проблема оказалась глубже: не были предусмотрены пути быстрой эвакуации большого количества людей в случае чрезвычайной ситуации. В условиях потенциальной угрозы жизням посетителей доступ к телебашне был полностью закрыт, — добавил историк.

Фото: акимат Алматы

Современный облик башни

Хотя телебашня Кок-Тобе так и не стала полноценным туристическим центром, она исправно выполняет свои технические функции и остает знаковым элементом облика города.

Конструкция стройная и изящная, несмотря на масштаб — визуально легкая и устойчивая.

— Башня построена в очень удобном месте. С одной стороны — идеально выполняет свои задачи, с другой — является архитектурным акцентом города. Особенно эффектно башня выглядит в вечернее время. Раньше, когда не было высотных зданий, ее было видно практически отовсюду. Именно поэтому она стала символом Алматы, — резюмировал Константин Черепанов.

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