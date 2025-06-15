Редкие кадры: неизвестные факты о строительстве Медеу в Алматы

О знаменитом катке, ставшем визитной карточки Алматы, а также о строительстве селезащитного сооружения корреспонденту агентства рассказал Константин Черепанов — руководитель отдела истории Казахстана ХХ века Института истории и этнологии имени Ч.Валиханова.

Ущелье Медеу получил название в честь Медеу Пусурманова — волостного 3-го аула Малоалматинской волости Верненского уезда Семиреченской губернии.

По словам историка Константина Черепанова, Медеу Пусурманов был представителем администрации еще с царского периода времени, при советской власти продолжал пользоваться доверием.

Он поддерживал образование, участвовал в благоустройстве и озеленении города, также организовал «Лесную школу», где дети лечились от легочных заболеваний. В память о деятельности этого человека ущелье Медеу, по которому течет река Малая Алматинка, получило наименование «Медеу».

— Это место было излюбленным местом отдыха горожан. В летнюю жару сюда тянулись люди, чтобы насладиться прохладой, чистым горным воздухом и красотой природы. Так было тогда, и так остается по сей день, — говорит Константин Черепанов.

Фото: из личного архива Константина Черепанова

Появление катка

Историк отмечает, что до конца 1940-х годов на ущелье не было катка. Первые работы по созданию катка начались уже в послевоенный период времени — в 1949 году.

— В 1951 году здесь появился первый каток. Он, конечно, совершенно не походил на то, что мы видим сегодня. Лед заливали только на зимний период, никаких трибун тогда не было — только простые скамейки. Тем не менее, уже с 1951 года здесь начали проводить соревнования, в том числе общесоюзного уровня. Здесь даже начали устанавливать мировые рекорды, — рассказывает Константин Черепанов.

Также каток «Медеу» сыграл ключевую роль в выводе казахстанских конькобежцев на международную арену: в 1958 казахстанский конькобежец Юрий Малышев впервые вошел в олимпийскую сборную СССР и принял участие в зимних Играх в Скво-Вэлли (США).

Уже с 1955 года на катке начали проводиться международные соревнования. В Алматы стали приезжать команды из ГДР, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, чтобы принять участие в розыгрыше приза Совета Министров Казахской ССР по конькобежному спорту.

Ван-Цзынь-Юй - китайский конькобежец на дистанции 10 000 метров на высокогорном катке Медео.1959 г. Фото: Позденко, Редкин

Селевой удар 1963 года

Каток в том виде, в котором находился почти два десятилетия, мог бы сохраниться и дальше, если бы не одно трагическое событие.

7 июля 1963 года, во время поездки председателя Совета Министров Казахской ССР Динмухамеда Конаева и заместителя председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина к горному озеру Иссык, произошла природная катастрофа — сход сели.

Из-за жаркой погоды растаявший снег, смешавшись с камнями и грязью, обрушился с гор в долину. Потоки селя накрыли пионерские лагеря, дома отдыха, целые улицы в окрестностях озера. Погибло много людей, по воспоминаниям очевидцев, счет шел на сотни. Все это произошло в 40 км от Алматы.

— В своих воспоминаниях Конаев этот день особо отметил — он был буквально на волоске от гибели вместе с Косыгиным. Каким-то чудом он почувствовал, что сейчас произойдет беда. Они сели в машину и успели покинуть долину. Спаслись. После этой трагедии его не покидала мысль о необходимости защитить Алматы от подобных природных угроз, — подчеркивает Константин Черепанов.

Это событие стало поворотным: уже через месяц, в августе 1963 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление «О мерах защиты города Алматы от целевых потоков».

— Видимо, на быстроту принятия решения повлияло и то, что там был Косыгин, который своими глазами видел катастрофу. Он с самого начала оказывал поддержку Конаеву, с которым они были знакомы еще со времен войны, — отмечает кандидат исторических наук.

Советские и китайские конькобежцы на высокогорном катке Медео.1960 г. Фото: Позденко В.

Строительство плотины и нового катка

25 января 1964 года был подготовлен план мероприятий. Была создана комиссия во главе с заместителем председателя Совета Министров Казахской ССР Кайымом Симаковым, которая предложила построить искусственную плотину в Малоалматинском ущелье.

В октябре 1966 года состоялся первый направленный взрыв, начавший формирование тела плотины. Второй — в апреле 1967 года.

Параллельно с этим началось строительство нового катка «Медеу», решение о котором было принято президиумом Совета Министров ССР.

Каток открылся в декабре 1972 года, в том виде, в котором мы знаем его сейчас. Он стал всесоюзной ударной комсомольской стройкой, собрав тысячи молодых специалистов со всего союза. В строительство были вовлечены как военные, так и лучшие проектные и строительные организации страны. Строительство катка обошлось в колоссальную для того периода сумму — около 8,5 млн рублей, из которых 3 млн — из бюджета Казахской ССР.

Спортивно-театрализованное представление на высокогорном спортивномт комплексе Медео в честь 60-летнего юбилея СССР. 1982 г. Фото: И. Будневич

— Используя свои навыки дипломата, умение убеждать и обосновывать необходимость строительства того или иного объекта, Конаев добивался завершения строительства с использованием общесоюзных средств. Так же произошло и здесь. Хотя решение о начале строительства катка было принято все-таки на союзном уровне, — говорит Константин Черепанов.

Уникальность катка

Каток «Медеу» расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря — подобных высокогорных спортивных объектов в мире единицы.

Каток был уникален не только своим расположением, но и инженерными решениями. Лед создавался с использованием дистиллированной воды с минимумом примесей, что обеспечивало высокую степень скольжения и максимальный скоростной режим.

В основание катка была залита железобетонная плита, в которой проложили 170 километров труб. По этим трубам циркулировал хладагент, обеспечивавший устойчивый ледяной покров до восьми месяцев в году.

Приглашение на Медео. Девушка в казахском костюме на фоне высокогорного катка Медео. Фотоэтюд. 80-е годы 20 века. Фото: И.Будневич

Высокогорье также играло свою роль — в таких условиях спортсменам легче переносить нагрузки. Еще интересный факт: некоторые спортсмены отмечали, что в определенных погодных условиях на «Медеу» возникал эффект аэродинамической трубы — формировались потоки ветра, которые буквально помогали набирать скорость.

— Помню, как в детстве многие крупные спортивные события, особенно по фигурному катанию и конькобежному спорту, проходили именно на катке «Медеу». Фраза «Вас приветствует каток Медеу!» уже сама по себе означала знак качества — соревнования здесь всегда были на самом высоком уровне, — вспоминает Константин Черепанов.

Именно поэтому каток получил прозвище «фабрика рекордов». По разным источникам, на нем было установлено более 120 рекордов — республиканских, всесоюзных и мировых.

Динмухамед Кунаев с Л. И. Брежневым на катке Медео. 1972 г. Фото: КазТАГ / ТАСС

16 августа 1973 года Алматы посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС. В рамках визита Динмухамед Кунаев лично привез его в Малоалматинское ущелье, чтобы показать недавно возведенную противоселевую плотину. Затем они направились на каток «Медеу», который к тому времени уже был построен. Говорят, по случаю визита высокого гостя лед на катке был залит даже летом.

Селевой поток 1973 года

Конструирование катка шло одновременно строительство селезащитной плотины. По сути, это был единый инженерный комплекс, который таким и задумывался — и таким остается по сей день.

— Любимая алматинцами лестница из 842 ступеней ведет к телу плотины. Это сооружение защищает не только каток, но и весь город от угрозы схода селевых потоков. Как показала практика, ее строительство было более чем своевременным. Уже 15 июля 1973 года произошел мощный сход селя. Значительная часть долины была засыпана камнями, грязью, обломками деревьев, но плотина выдержала, — говорит Константин Черепанов.

Погибли десятки туристов, отдыхавшие на базе «Горельник», однако плотина выдержала и спасла город.

Срочно создали оперативный штаб по ликвидации последствий. В течение недели талая вода откачивалась насосами с использованием всех доступных городских и республиканских ресурсов. Вся страна с тревогой следил за происходящим в Малоалматинском ущелье.

80-е годы. Высокогорный каток Медео. Массовое катание на коньках в выходной день. Фото: И.Будневич

— Решение о строительстве плотины оказалось стратегически верным. Динмухамед Конаев, сам по образованию горный инженер, как и специалисты из института «Алматыгипрогор» и «Дорпроект», они выполнили свою работу на высоком уровне. Их инженерные расчеты и проектные решения доказали свою эффективность в условиях реальной природной угрозы. Впоследствии ее корпус дополнительно укрепили. Верхняя смотровая площадка с характерными «птичками» — ранее была самым высоким местом. После событий 1973 года, она была нарощена еще на один уровень, — пояснил историк.

Таким образом, был создан единый спортивно-гидротехнический комплекс: селезащитная плотина в Малом Алматинском ущелье надежно защищает город от сходов селевых потоков, а каток «Медеу» остается популярным местом отдыха и проведения спортивных мероприятий.

Спортивно-театрализованное представление на высокогорном спортивном комплексе Медео в честь 60 летнего юбилея СССР. 1982 г. Фото: И. Будневич

— Проблема сходя селя, которая угрожала жизни сотен тысяч людей и всему городу, была решена благодаря строительству двух плотин. Каток «Медеу» — это, безусловно, красиво и знаково, но плотины гораздо важнее. Эти сооружения останутся на века, и уже более полувека надежно выполняют свою защитную функцию, — подытожил Константин Черепанов.

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