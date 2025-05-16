Редкие кадры: Кемел Токаев и казахские литераторы в Кызылорде

Писатели, поэты и литературные критики со всей республики приехали в Сырдарью, чтобы встретиться с рабочими, школьниками, молодежью, поделиться своим творчеством и вдохновиться для новых произведений.

Фотографии были опубликованы в областной газете «Ленин жолы» (ныне «Сыр бойы») в номерах от 27 и 28 мая 1983 года.

На первой фотографии запетчетлен момент прибытия делегации писателей на аэродром. Кызылординцы встречают гостей с цветами, хлебом и музыкой.

Вот как описал эту встречу журналист О.Жаппарханов: «27 мая 1983 года в 16:40 в небе над Сыром появился серебристый лайнер и толпа горожан, собравшихся на аэродроме, зааплодировали. Люди собрались, чтобы встретить писателей, прибывших на Дни казахской советской литературы. Повсюду звучали приветствия: „Добро пожаловать, мастера слова!“ — в воздухе витал аромат цветов, громко играла музыка».

В статьях упоминаются участники Дней казахской литературы в Кызылорде. Делегацию возглавил известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, первый секретарь Союза писателей Казахстана Жубан Молдагалиев. С ним приехали другие видные поэты: Абдильда Тажибаев, Сырбай Мауленов, С. Сейітов, А.Жамишев, С. Жиенбаев, Л.Кривощеков, Р.Кунакова, А.Бактыгереева, А.Шамкенов, прозаики Тахауи Ахтанов, Дукенбай Досжанов, Кемел Токаев, Н.Сералиев. Были и известные литературные критики, такие как академик Мухамеджан Каратаев и Рахманкул Бердибаев.

Фото: газета «Ленин жолы»

На второй фотографии — группа писателей и поэтов, которые принимали участие в официальной церемонии открытия Дней казахской литературы.

На этих газетных фотографиях запечатлен также известный писатель, редактор, ветеран Великой Отечественной войны Кемел Токаев — отец Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он стоит в окружении своих коллег — известных писателей и общественных деятелей.

Кемел Токаев, как автор популярных произведений в жанре приключенческой и детективной прозы, внес весомый вклад в развитие казахской литературы. Первый его сборник «Жұлдызды жорық» вышел в 1954 году. Его романы и повести — «Солдат ушел на войну», «Особое поручение», «Последний удар», «Ночной выстрел», «Дело было в Сарбагане» и другие широко популярны не только в Казахстане, но и за пределами. Награжден орденами 1-й и 2-й степеней Великой Отечественной войны, дважды медалью «За доблесть».

После войны он занимал ответственные должности в редакциях республиканских газет. В 1980–1984 гг. был литературным советником Союза писателей Казахстана.

Эти фотографии — не просто кадры, а настоящая история. Они рассказывают о времени, когда литература была важной частью жизни общества, а книги вызывали искренний интерес у людей.

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай опубликовал на своей странице в Facebook архивные фото писателя Кемеля Токаева — отца Главы государства. Фото было сделано в Мангистау в 1984 году.