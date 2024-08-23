В Алматы засветилась телебашня Кок-Тобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанский блогер-путешественник Адилет Рахметолла на своей странице в Instagram показал, как телебашня в ночное время окрашивается в разные цвета.

В комментариях к публикации многие пользователи оставили положительные отзывы, а некоторые восхитились красотой.

Стоит отметить, что подготовительные работы по оформлению архитектурно-художественного освещения телебашни Кок-Тобе начались в ноябре прошлого года. Строительно-монтажные работы планировали завершить в мае–июне.

Новость о том, что телебашню на Кок-Тобе оснастят архитектурной подсветкой, появилась еще в прошлом году. Тогда Аким Медеуского района заявил, что проект будет реализован летом 2024 года.

По данным СМИ, проект по оснащению телебашни подсветкой оценивается в 1,2 млрд тенге.