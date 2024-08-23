РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:17, 23 Август 2024 | GMT +6

    Телебашню Кок-Тобе в Алматы подсветили — видео

    Телебашню Кок-Тобе в Алматы подсветили — видео
    Фото: Instagram / @adilet_rakhmetolla

    В Алматы засветилась телебашня Кок-Тобе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанский блогер-путешественник Адилет Рахметолла на своей странице в Instagram показал, как телебашня в ночное время окрашивается в разные цвета.

    В комментариях к публикации многие пользователи оставили положительные отзывы, а некоторые восхитились красотой.

    Стоит отметить, что подготовительные работы по оформлению архитектурно-художественного освещения телебашни Кок-Тобе начались в ноябре прошлого года. Строительно-монтажные работы планировали завершить в мае–июне. 

    Новость о том, что телебашню на Кок-Тобе оснастят архитектурной подсветкой, появилась еще в прошлом году. Тогда Аким Медеуского района заявил, что проект будет реализован летом 2024 года.

    По данным СМИ, проект по оснащению телебашни подсветкой оценивается в 1,2 млрд тенге.

    Теги:
    СМИ Соцсети Видео Строительство Алматы Акимы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    telegram