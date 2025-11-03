Открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом

В торжественной церемонии по случаю запуска рейса приняли участие вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, президент авиакомпании «SCAT» Владимир Денисов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Сербия в Казахстане Владимир Йовчич, а также первый заместитель председателя правления международного аэропорта Астаны Руслан Пыштанов.

Договоренность об открытии прямого сообщения была достигнута в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства иностранных дел РК и посольства Казахстана в Сербии.

Фото: КГА

По прибытии самолета в Белград, по поручению Президента Сербии Александра Вучича, казахстанскую делегацию встретили спикер Народной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич и заместитель министра транспорта Верица Ечменица.

- Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами», –отметил в своем выступлении Талгат Ластаев.

Между Казахстаном и Сербией действует безвизовый режим. Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. На данном направлении ожидается высокий пассажирский спрос – на борту первого рейса находились 92 пассажира.

Рейсы Астана – Белград – Астана будут выполняться два раза в неделю (понедельник,четверг) на современных воздушных судах типа Boeing 737.

В настоящее время авиакомпания SCAT также выполняет рейсы в города Европы:

Астана - Прага – дважды в неделю (вторник, суббота);

Шымкент - Будапешт – дважды в неделю (вторник, четверг);

Шымкент - Мюнхен – дважды в неделю (вторник, четверг).

Ранее сообщалось, что аэропорт Астаны завершил ремонт взлетно-посадочной полосы.