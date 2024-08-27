Открытие прямых рейсов из Казахстана в США ожидается в 2025 году

В Казахстан прибыли представители Федеральной авиационной администрации США (FAA) с обзорной миссией для открытия прямых рейсов в США в конце 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

В период с 26 по 30 августа 2024 года будет проводится технический обзор Международной оценки по безопасности полетов (IASA) FAA для оценки деятельности авиационных властей РК по обеспечению эффективного надзора за безопасностью полетов в стране. Прибытию специалистов FAA в Казахстан предшествовала тесная работа авиационных властей РК с Посольством РК в США, Посольством США в Казахстане и FAA.

В ходе визита экспертов из США состоялась встреча вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева и генерального директора Авиационной администрации Казахстана Каталина Раду с делегацией Федеральной авиационной администрации США.

Специалисты FAA проведут всесторонний анализ текущего состояния системы гражданской авиации Казахстана и предоставят рекомендации по дальнейшему повышению уровня обеспечения безопасности полетов и соответствия международным стандартам. В ходе визита аудиторами FAA будет оценена комплексность авиационной индустрии Казахстана и система надзора за безопасностью полетов. В рамках обзора также запланирован технический визит в авиакомпанию Air Astana.

В комитете отмечают, что поставка в Казахстан воздушных судов типа Boeing-787 Dreamliner ожидается в 2025 году. После успешного прохождения аудита FAA Казахстаном и прибытия дальнемагистральных авиалайнеров состоится открытие прямых рейсов из Казахстана в США.

Напомним, прямое авиасообщение в столицы нескольких государств откроется в ближайшее время из Казахстана.

13 воздушных судов было импортировано Казахстаном за полугодие 2024 года.

В Казахстане оказалась незаконной продажа большего количества билетов, чем доступно на самом деле.