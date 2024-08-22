Казахстан импортировал рекордное число авиалайнеров

13 воздушных судов было импортировано Казахстаном за полугодие 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Первого кредитного бюро, передает корреспондент агентства Kazinform.

С января по июнь 2024 года в страну было ввезено 13 самолетов вместимостью от 50 до 300 человек. Прошлый рекорд был побит в 2018 году и составил 8 самолетов, однако в среднем за аналогичный период импортируется 2 самолета. В 2016 году не было импортировано ни одного воздушного судна.

Больше всего самолетов в 2024 году было импортировано из Франции (6 ед) и Ирландии (4 ед). Следом идут США с 2 самолетами и Германия, отправившая 1 судно.

Сумма импорта составила $656 млн, что втрое выше прошлогоднего уровня – стоимость одного самолета составила около $50,5 млн.

Рекорд был обновлен не только в импорте, но и экспорте – 10 самолетов. 7 из них ушли в Ирландию. При том, что в прошлых годах в среднем экспортировалось 1-2 самолета.

Напомним, что вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил о росте авиаперевозок ежегодно на 20-25%. В результате роста авиаперевозок, по словам вице-министра, растет и количество инцидентов.

В начале августа стало известно, что самолет Fly Arystan был поврежден в аэропорту Астаны в результате неправильного обращения с трапами. Позже еще один самолет Air Astana получил повреждение двери от кейтеринговой машины в аэропорту Алматы, а позже повреждение в Актобе Airbus A321 привело к задержке десятка других рейсов.