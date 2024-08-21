В Минтранспорте РК прокомментировали частые повреждения самолетов в аэропорту Астаны

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал частые повреждения самолетов в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ежегодно рынок авиаперевозок Казахстана растет на 20-25%.

- Хотел бы подчеркнуть, чтобы это не позиционировалось как какое-либо противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Такие факты бывают, потому что интенсивность полетов растет. Каждый год у нас рост взрывной, 20-25% рост рынка перевозки пассажиров. Соответственно, на этот объем и инцидентов больше случается. По каждому инциденту проводится расследование: определяется, кто виноват, принимаются меры. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, проводятся тренинги, - рассказал вице-министр.

Он напомнил, что в августе в столичном аэропорту 5 воздушных судов пострадали от града, порядка 2-3 самолетов разных компаний были повреждены техникой. Еще одно воздушное судно было повреждено контейнером.

- Разные причины, разные виды, но все сложилось так, что именно в августе, в пиковый период перевозок, случилась такая ситуация. Но сегодня проводятся расследования, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, - добавил Талгат Ластаев.

Напомним, в аэропорту Астаны 1 августа фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании SCAT получил повреждения, в результате чего авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов на 20 рейсах. 8 августа еще один самолет перевозчика пострадал от урагана и града.

Также 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. Была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапа.

Позже, из-за резкого ухудшения погодных условий в столице в аэропорту были повреждены еще 4 самолета авиакомпании Air Astana.

17 августа Астаны закрылся на два часа из-за экстренной посадки самолета из Токио, из-за чего перенесли расписание регулярных рейсов.