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    14:46, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Минтранспорте РК прокомментировали частые повреждения самолетов в аэропорту Астаны

    аэропорт Астаны
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на брифинге в ведомстве прокомментировал частые повреждения самолетов в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, ежегодно рынок авиаперевозок Казахстана растет на 20-25%.

    - Хотел бы подчеркнуть, чтобы это не позиционировалось как какое-либо противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Такие факты бывают, потому что интенсивность полетов растет. Каждый год у нас рост взрывной, 20-25% рост рынка перевозки пассажиров. Соответственно, на этот объем и инцидентов больше случается. По каждому инциденту проводится расследование: определяется, кто виноват, принимаются меры. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, проводятся тренинги, - рассказал вице-министр. 

    Он напомнил, что в августе в столичном аэропорту 5 воздушных судов пострадали от града, порядка 2-3 самолетов разных компаний были повреждены техникой. Еще одно воздушное судно было повреждено контейнером. 

    - Разные причины, разные виды, но все сложилось так, что именно в августе, в пиковый период перевозок, случилась такая ситуация. Но сегодня проводятся расследования, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем, - добавил Талгат Ластаев. 

    Напомним, в аэропорту Астаны 1 августа фюзеляж самолета Boeing 737 авиакомпании SCAT получил повреждения, в результате чего авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов на 20 рейсах. 8 августа еще один самолет перевозчика пострадал от урагана и града. 

    Также 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил одно из воздушных судов компании FlyArystan, что привело к его вынужденной стоянке на несколько дней. Была повреждена задняя входная дверь самолета из-за неправильного обращения с аэропортовыми трапа.

    Позже, из-за резкого ухудшения погодных условий в столице в аэропорту были повреждены еще 4 самолета авиакомпании Air Astana.

    17 августа Астаны закрылся на два часа из-за экстренной посадки самолета из Токио, из-за чего перенесли расписание регулярных рейсов. 

    Теги:
    Самолет Авиация Министерство транспорта РК Астана Минтранспорта РК Аэропорт
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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