От Администрации Президента до районных ведомств — кадровые перестановки за неделю в Казахстане

На минувшей неделе в Казахстане было сразу несколько перестановок в различных ведомствах, включая и регионы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Указом Главы государства Ерлан Карин назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ерлан Карин окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова (1996) по специальности «Учитель истории и географии». Трудовую деятельность начал преподавателем Актюбинского университета, главным редактором газеты «Актюбинский университет», политическим обозревателем газеты «Диапазон» (1992-1997). В 1997–1998 гг. — политический обозреватель газеты «Время». В 1998–2000 гг. занимал должность старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая. С 02.2000–2003 гг. — директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ). В 2004-2006 занимал должность генерального директора Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану. С 2006 — советник акима Мангистауской области по политическим вопросам. 2008 — Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. 2008-08.2013 — Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан». 2014-02.2017 — директор Казахстанского института стратегических исследований. В последние годы занимал должности помощника Президента Республики Казахстан, государственного секретаря Республики Казахстан, государственного советника Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Марат Азильханов был освобожден от должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Марат Азильханов родился в городе Казалинске Кызылординской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет, лечебное дело (1988); Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, правоведение (2000). Трудовая деятельность: врач-хирург, Кызылорда (1988-1992); служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2016-2018); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2018-2019). С апреля 2019 года занимал должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

Кадровые перестановки коснулись и различных ведомств в регионах.

Назначен аким Жанакорганского района Кызылординской области. Им стал Галымжан Жаркынбек.

Галымжан Жаркынбек родился в 1978 году в Жанакорганском районе. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «агрономия». Трудовую деятельность начал в государственном предприятии «Казагрэкс» в должности главного специалиста, после чего занимал различные ответственные должности в сфере сельского хозяйства. В 2009–2021 годах работал начальником отдела областной территориальной инспекции, руководителем отдела сельского хозяйства и ветеринарии города Кызылорды, а также заместителем акима Жанакорганского района. С января 2021 года и по настоящее время исполнял обязанности председателя Жанакорганского районного маслихата.

Распоряжением акима Алматы руководителем управления по защите прав детей города назначена Жанат Айтпаева.

Жанат Айтпаева родилась 23 февраля 1968 года в Восточно-Казахстанской области. Имеет высшее педагогическое и экономическое образование, является кандидатом педагогических наук, магистром экономики и бизнеса. Общий стаж работы в сфере образования и государственного управления составляет более 35 лет. Трудовую деятельность начала учителем, в разные годы занимала руководящие должности в образовательных организациях и государственных органах. Возглавляла Восточно-Казахстанский региональный научно-практический центр «Дарын», отдел образования города Усть-Каменогорска, работала проректором Astana IT University, директором КГУ «Алматы дарыны», заместителем руководителя управления образования города Алматы. С сентября 2025 года занимала должность главного инспектора отдела идеологической работы аппарата акима Алматы — секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Является автором и соавтором учебников, учебных пособий и научных монографий по вопросам управления образованием и педагогического лидерства. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан», а также ведомственными наградами и почетными грамотами.

Тем временем по распоряжению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления по защите прав детей назначена Несибели Куатова.

Несибели Куатова родилась 1 июля 1979 года в селе Таушык Тупкараганского района Мангистауской области. Имеет высшее образование. Окончила Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Педагог профессионального обучения». В 2024 году получила образование в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астане. Трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов средней школы № 15 города Актау. В 2004–2007 годах работала учителем начальных классов в гимназиях «Шетпе» и «Болашак». В 2006–2007 годах была воспитателем детского сада № 56 «Жулдыз», а также учителем начальных классов средней школы № 7. В 2010–2011 годах занимала должность заместителя директора по учебной работе специальной коррекционной школы-детского сада № 1 для детей с нарушением зрения, подведомственной управлению образования Мангистауской области. В 2011 году работала воспитателем в Мангистауском областном центре адаптации несовершеннолетних. С 2012 по 2025 год прошла путь от организатора до директора областного центра дополнительного образования «Дарын». С ноября 2025 года и до настоящего назначения возглавляла Тупкараганский районный отдел образования.

Еще одно изменение — с 1 июля 2026 года Айжан Курманова назначена руководителем управления образования области Абай.

Айжан Курманова родилась в 1970 году в Семее. Окончила Семипалатинский педагогический институт имени Шакарима по специальности «Учитель истории», а также педагогическое училище имени Мухтара Ауэзова по специальности «Учитель начальных классов». Трудовую деятельность начала в 1989 году учителем начальных классов средней школы № 34 города Семея. В разные годы работала учителем и заместителем директора по учебно-методической работе в школах города Семея, преподавателем Евразийского гуманитарного колледжа, Казахского инновационного гуманитарно-юридического университета и Медицинского университета Семея, методистом городского отдела образования Семея, начальником отдела управления образования области Абай. До настоящего назначения занимала должность заместителя руководителя управления образования области Абай.

В Жамбылской области на минувшей назначили нового руководителя управления финансов Жамбылской области, им стал Ернар Абилдаев, ранее работавший в структуре акимата региона.

Ернар Абилдаев родился в 1991 году в Меркенском районе Жамбылской области. В 2013 году окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности «Туризм». В 2014 году получил диплом магистратуры Казахского университета экономики, финансов и международной торговли по специальности «Государственное и местное управление».

Также на минувшей неделе Ардака Абижанова назначили исполнительным директором Федерации тенниса Казахстана. На новой позиции Абижанов будет курировать вопросы коммерческой деятельности и развития, вопросы взаимодействия со спонсорами и партнерами, а также коммерциализация деятельности Федерации, в целом повышение эффективности Федерации.

Ардак Абижанов окончил Университет Нархоз с отличием, имеет степень MBA University of International Business, а также прошел обучение в ведущих международных бизнес-школах London Business School и Warwick Business School. Свою профессиональную карьеру он начал в сфере финансового консалтинга, аудита и сопровождения сделок в международных компаниях «Большой четверки» — Deloitte и PwC. Занимал руководящие должности в крупнейших компаниях Казахстана, включая группу компаний Verny Capital. С 2017 года Ардак Абижанов успешно реализует собственные предпринимательские проекты, в том числе, став основателем первого в Казахстане сервиса индивидуального хранения вещей. С января 2025 года возглавляет Фонд развития тенниса (Gorky Tennis Park), где осуществляет стратегическое руководство проектами по развитию теннисной инфраструктуры, детско-юношеского и любительского спорта.

УЕФА доверил казахстанскому специалисту Аяну Альжанову работу на матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27. Функционер из Казахстана назначен официальным делегатом на еврокубковую встречу между азербайджанским «Карабахом» и исландским «Вестри». Игра состоится 9 июля в Баку на Республиканском стадионе имени Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (21:00 по времени Астаны).

Делегат УЕФА — это ключевое должностное лицо, которое представляет союз на игре. Он полностью координирует подготовку и проведение матча: руководит предматчевыми организационными совещаниями, оценивает готовность стадиона, отвечает за безопасность и соблюдение спортивного регламента, а по окончании встречи выносит итоговую оценку.