Назначен аким Жанакорганского района Кызылординской области

В Жанакорганском районе под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева состоялось заседание районного актива, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономических показателей и кадровых изменений, передает корреспондент Kazinform.

Глава региона вручил Мажиту Самитову, занимавшему должность акима Жанакорганского района, почетную грамоту Кызылординской области, а также медаль «За вклад в развитие Кызылординской области» — в знак признания его самоотверженного труда.

Затем аким области представил нового акима района — Галымжана Жаркынбека.

Новоназначенному акиму района было поручено проводить конкретную и результативную работу по привлечению инвестиций, расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации проектов по развитию предпринимательства, а также обеспечению общественно-политической стабильности.

Кроме того, новому руководителю района было дано поручение использовать все имеющиеся ресурсы для качественной реализации новых проектов.

Галымжан Жаркынбек родился в 1978 году в Жанакорганском районе. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «агрономия».

Трудовую деятельность начал в государственном предприятии «Казагрэкс» в должности главного специалиста, после чего занимал различные ответственные должности в сфере сельского хозяйства.

В 2009–2021 годах работал начальником отдела областной территориальной инспекции, руководителем отдела сельского хозяйства и ветеринарии города Кызылорды, а также заместителем акима Жанакорганского района.

С января 2021 года и по настоящее время исполнял обязанности председателя Жанакорганского районного маслихата.

Ранее нового руководителя управления финансов назначили в Жамбылской области.