Несибели Куатова назначена руководителем управления по защите прав детей Мангистауской области

По распоряжению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления по защите прав детей назначена Несибели Куатова, передает агентство Kazinform.

Несибели Куатова родилась 1 июля 1979 года в селе Таушык Тупкараганского района Мангистауской области. Имеет высшее образование.

Окончила Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Педагог профессионального обучения». В 2024 году получила образование в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астане.

Трудовую деятельность начала в 1998 году учителем начальных классов средней школы № 15 города Актау.

В 2004–2007 годах работала учителем начальных классов в гимназиях «Шетпе» и «Болашак».

В 2006–2007 годах была воспитателем детского сада № 56 «Жулдыз», а также учителем начальных классов средней школы № 7.

В 2010–2011 годах занимала должность заместителя директора по учебной работе специальной коррекционной школы-детского сада № 1 для детей с нарушением зрения, подведомственной управлению образования Мангистауской области.

В 2011 году работала воспитателем в Мангистауском областном центре адаптации несовершеннолетних.

С 2012 по 2025 год прошла путь от организатора до директора областного центра дополнительного образования «Дарын».

С ноября 2025 года и до настоящего назначения возглавляла Тупкараганский районный отдел образования.

Ранее назначили руководителя управления по защите прав детей Алматы.