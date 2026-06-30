Ерлан Карин получил новую должность

Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ерлан Карин окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова (1996) по специальности «Учитель истории и географии».

Трудовую деятельность начал преподавателем Актюбинского университета, главным редактором газеты «Актюбинский университет», политическим обозревателем газеты «Диапазон» (1992-1997). В 1997–1998 гг. — политический обозреватель газеты «Время».

В 1998–2000 гг. занимал должность старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая.

С 02.2000–2003 гг. — директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ).

В 2004-2006 занимал должность генерального директора Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану.

С 2006 — советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

2008 — Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. 2008-08.2013 — Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан». 2014-02.2017 — директор Казахстанского института стратегических исследований.

Последние годы занимал должности помощника Президента Республики Казахстан, государственного секретаря Республики Казахстан, государственного советника Республики Казахстан.

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