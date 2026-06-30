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    Ерлан Карин получил новую должность

    Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Он освобожден от ранее занимаемой должности.

    Ерлан Карин окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова (1996) по специальности «Учитель истории и географии». 

    Трудовую деятельность начал преподавателем Актюбинского университета, главным редактором газеты «Актюбинский университет», политическим обозревателем газеты «Диапазон» (1992-1997). В 1997–1998 гг. — политический обозреватель газеты «Время».

    В 1998–2000 гг. занимал должность старшего научного сотрудника Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая.

    С 02.2000–2003 гг. — директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ).

    В 2004-2006 занимал должность генерального директора Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану.

    С 2006 — советник акима Мангистауской области по политическим вопросам.

    2008 — Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. 2008-08.2013 — Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан».  2014-02.2017 — директор Казахстанского института стратегических исследований.

    Последние годы занимал должности помощника Президента Республики Казахстан, государственного секретаря Республики Казахстан, государственного советника Республики Казахстан. 

    Имеет награды: 

    • Орден: «Құрмет» (2010), «Достық» (2024);
    • Медаль «Қазақстан Республикасының Прокуратурасына 25 жыл», медаль Комитета национальной безопасности РК «За вклад в обеспечение национальной безопасности» (2019);
    • Юбилейная медаль 20 лет Вооружённых сил Республики Казахстан» (2012). 
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Назначения Ерлан Карин
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор