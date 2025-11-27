От реформ до искусства: госсоветники Казахстана и Кыргызстана обсудили углубление сотрудничества

Ерлан Карин рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

В свою очередь Государственный секретарь Кыргызстана поделился планами по реализации проектов в сферах культуры и образования.

В ходе встречи собеседники обсудили перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, подтвердили готовность к реализации совместных проектов и поддержке творческих инициатив двух государств.

Фото: Акорда

В рамках программы пребывания Ерлан Карин и Марат Иманкулов посетили Национальный центральный музей, а также постановку мюзикла «Жамиля» Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.