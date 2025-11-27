РУ
    11:37, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    От реформ до искусства: госсоветники Казахстана и Кыргызстана обсудили углубление сотрудничества

    Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с Государственным секретарем Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Ерлан Карин рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.

    В свою очередь Государственный секретарь Кыргызстана поделился планами по реализации проектов в сферах культуры и образования.

    В ходе встречи собеседники обсудили перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, подтвердили готовность к реализации совместных проектов и поддержке творческих инициатив двух государств.

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    В рамках программы пребывания Ерлан Карин и Марат Иманкулов посетили Национальный центральный музей, а также постановку мюзикла «Жамиля» Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

    Теги:
    Казахстан Госсоветник РК Сотрудничество Кыргызстан Ерлан Карин Международные отношения Центральная Азия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
