От реформ до искусства: госсоветники Казахстана и Кыргызстана обсудили углубление сотрудничества
Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с Государственным секретарем Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ерлан Карин рассказал о новых инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на дальнейшую модернизацию Казахстана.
В свою очередь Государственный секретарь Кыргызстана поделился планами по реализации проектов в сферах культуры и образования.
В ходе встречи собеседники обсудили перспективы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества, подтвердили готовность к реализации совместных проектов и поддержке творческих инициатив двух государств.
В рамках программы пребывания Ерлан Карин и Марат Иманкулов посетили Национальный центральный музей, а также постановку мюзикла «Жамиля» Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного произведения известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова.