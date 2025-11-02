От главы комитета торговли до новых районных акимов – кадровые перестановки минувшей недели

Ернур Жаутикбаев назначен председателем Комитета торговли.

Ернур Бокенбаевич Жаутикбаев родился в 1984 году в Алматинской области.

Образование:

2007 год — Казахский национальный технический университет имени Сатпаева по специальности инженер;

2010 год — Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности юрист.

Карьера:

2007 год — инспектор центра обслуживания населения Алмалинского района в Алматы. Больше трех лет проработал в системе ЦОН, замдиректора ЦОНа Жетисуского района Алматы;

2011 год — главный специалист отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района Алматы;

2012 год — государственный инспектор территориальной земельной инспекции Алматы;

2014 год — главный эксперт службы управления персоналом в Министерстве регионального развития Республики Казахстан;

2014–2016 годы — главный эксперт кадровой службы Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции при Министерстве национальной экономики;

2016–2018 годы — руководитель управления развития кадрового потенциала в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности;

2018–2019 годы — замдиректора департамента развития электронной промышленности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности;

2019–2021 годы — заместитель акима Павлодарского района;

2021–2023 годы — руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области;

С 2023 года и до назначения занимал должность заместителя председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Абзал Нукенов назначен заместителем акима города Алматы.

Абзал Нукенович Нукенов родился 21 июля 1978 года в области Жетысу.

Образование:

2000 — Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.

Карьера:

2000-2002 — консультант Отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;

2002-2005 — консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан»;

2005-2006 — и. о. начальника, затем начальник Отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями Департамента внутренней политики города Алматы;

2006-2009 — заместитель акима Ауэзовского района города Алматы;

2009-2011 — директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева;

03.2011-12.2011 — заместитель директора Института правовой экспертизы законопроектов и современных исследований Евразийского национального университета имени Л. Гумилева;

2011-2012 — заведующий сектором Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан;

2012-2013 — заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан;

02.2013-11.2016 — заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан;

2016-2018 — Вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;

2018-09.2019 — заместитель Председателя Совета директоров Международного научного комплекса «Астана»;

2019-2022 — заместитель Акима Карагандинской области;

2022-2024 — Государственный инспектор Администрации Президента РК;

11.03.10.27.2025.2025 — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Мадияр Мурзагельдиев назначен начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Мадияр Айдосович Мурзагельдиев родился в 1987 году в селе Коргалжын Коргалжынского района Акмолинской области.

Образование:

2008 — Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Карьера:

2008 — инженер Управления государственного пожарного контроля города Астаны;

2009-2013 — старший инженер Управления государственного пожарного контроля города Астаны;

2013-2017 — главный специалист УЧС района «Сарыарка» ДЧС города Астаны;

2017-2021 — заместитель начальника УЧС района «Алматы» города Астаны;

2021-2023 — начальник УЧС района «Сарыарка» ДЧС Астаны;

2023-2024 — начальник Управления Государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны;

06.13.2024.2025 — заместитель начальника ДЧС города Астаны;

13.06.2025-10.2025 — временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Кызылординской области.

Руслан Орынбеков назначен первым заместителем начальника департамента по ЧС города Шымкента.

Руслан Нурланович Орынбеков родился в 1979 году в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.

Образование:

2001 — Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова;

2012 — Академический инновационный университет;

2015 — Академия Гражданской защиты МЧС России.

Карьера:

2001-2003 — оперативный дежурный Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям;

2003-2005 — старший офицер отдела экстренного реагирования и планирования мероприятий по ликвидации ЧС Южно-Казахстанского областного Управления по чрезвычайным ситуациям;

2005-2008 — старший офицер отдела экстренного реагирования, сил и средств Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области;

2008-2009 — старший офицер отдела аварийно-спасательных служб Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области;

2009-2013 — начальник отдела подготовки и обучения населения управления ГО Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области;

2015 — заместитель начальника управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области;

2015-2017 — начальник управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области;

2017-2020 — заместитель начальника ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД Республики Казахстан»;

2020 — начальник управления в кризисных ситуациях Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области;

2020-2025 — начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Туркестан.

Ринат Кудайбергенов назначен руководителем департамента государственного имущества и приватизации Кызылординской области.

Ринат Мажитович Кудайбергенов родился 31 августа 1980 году в городе Кызылорде.

Образование:

Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата.

Карьера:

2002 — ассистент кафедры государственного университета им. Корқыт-Ата в городе Кызылорде;

2003-2012 — ведущий специалист, главный специалист Кызылординского областного управления экономики, главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима Кызылординской области;

2012-2013 — заместитель начальника управления финансов Кызылординской области;

2013-2020 — заместитель руководителя управления финансов Кызылординской области;

2020-2022 — заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области;

2022-2023 — заместитель руководителя управления экономики и финансов Кызылординской области;

2023-2025 — руководитель Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.

Куаныш Искаков назначен руководителем управления образования города Шымкент.

Куаныш Галымжанович Искаков родился 31 марта 1984 года.

Образование:

2005 — Южно Казахстанский Государственный университет имени М.Ауезова;

2015 — Университет Мирас;

2018 — Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов.

Карьера:

2005-2006 — главный специалист отдела финансов акимата г. Шымкент;

2006-2007 — ведущий специалист управления культуры ЮКО;

2007-2008 — главный бухгалтер ТОО «Международного клуба Абай»;

2008-2014 — заведующий, главный специалист секторов бухгалтерского учета и отчетности, анализа исполнения бюджета, бюджетного анализа и оценки результатов управления финансового отдела города Шымкент;

2014-2015 — заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Шымкент;

2015-2016 — заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам ГКП «ҚуатЖылуОрталық-3» отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Шымкент;

2016-2017 — заведующий сектором государственных закупок отдела жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент;

2017 — директор по финансам, ТОО «КЗ-Фармация»;

2017-2018 — руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции, транспорта и автомобильных дорог Ордабассинского района;

2020-2021 — менеджер департамента по планированию бюджета и финансов, АО «Шымкент ӘКК» и Руководитель отдела по работе с участниками и инвесторами филиала, АО «Шымкент ӘКК»;

2021-2024 — руководитель отдела государственного закупа акимата города Кентау, заместитель акима города Кентау;

15.03.2024-09.2025 — заместитель управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента;

09.2025-10.2025 — исполняющий обязанности руководителя управления образования города Шымкента.

Карлыгаш Аралбекова назначена акимом района Жибек жолы города Тараз.

Карлыгаш Амировна Аралбековна родилась в 1977 году в городе Жамбыл.

Образование:

2000 — Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби;

2003 — Алматинский Университет имени Абая.

Карьера:

2005 — главный специалист Управления методологии и разработки продуктов Департамента МСБ АО «АТФБанк», директор Центра банковского обслуживания АО «АТФБанк»;

2009 — начальник Управления региональной координации Департамента МСБ АО «Альянс Банк»;

2009-2012 — директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Альянс Банк»;

2012-06.2015 — директор филиала АО «Альянс Банк» в г. Тараз;

2015-2017 — директор Палаты предпринимателей Жамбылской области;

2017-2018 — руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области;

2018-2021 — руководитель управления Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстана;

2021-2025 — проректор, вице-ректор, и. о. председателя правления НАО «Международный университет туризма и гостеприимства»;

01.2025-10.2025 — генеральный директор «Телеканала 77».