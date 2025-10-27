Первый заместитель начальника департамента по ЧС назначен в Шымкенте

Ранее Руслан Орынбеков возглавлял управление по чрезвычайным ситуациям города Туркестана.

46-летний Руслан Орынбеков родился в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.

Окончил университет имени М. Ауезова (2001), Академический инновационный университет (2012, бакалавр экономики) и Академию гражданской защиты МЧС России (2015, магистр управления воинскими частями и соединениями).

Свою службу в системе гражданской защиты Руслан Орынбеков начал в 2001 году, поступив на должность оперативного дежурного Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

2003–2005 — старший офицер отдела экстренного реагирования и планирования мероприятий по ликвидации ЧС;

2005–2008 — старший офицер отдела экстренного реагирования, сил и средств департамента по ЧС;

2008–2009 — старший офицер отдела аварийно-спасательных служб;

2009–2013 — начальник отдела подготовки и обучения населения управления ГО департамента по ЧС Южно-Казахстанской области;

2015 — заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по ЧС Южно-Казахстанской области;

2015–2017 — начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Костанайской области;

2017–2020 — заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области;

2020 — начальник управления в кризисных ситуациях департамента по ЧС Туркестанской области;

2020–2025 — начальник управления по ЧС города Туркестана.

Занимавший с начала года пост первого замначальника ДЧС Шымкента Бекзат Камбаров теперь продолжит службу в Жамбылской области. Он назначен заместителем начальника регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее высокопоставленные сотрудники МЧС были осуждены за получение взяток на общую сумму почти 40 миллионов тенге. Среди них — Нурболат Дербисов, бывший председатель Комитета противопожарной службы, а также его подчиненные — Максат Жаксыбаев, экс-начальник ДЧС Шымкента, и Бауыржан Избасаров, возглавлявший ДЧС области Жетысу.