Первый заместитель начальника департамента по ЧС назначен в Шымкенте
Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям РК, эту должность занял полковник гражданской защиты Руслан Орынбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ранее Руслан Орынбеков возглавлял управление по чрезвычайным ситуациям города Туркестана.
46-летний Руслан Орынбеков родился в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
Окончил университет имени М. Ауезова (2001), Академический инновационный университет (2012, бакалавр экономики) и Академию гражданской защиты МЧС России (2015, магистр управления воинскими частями и соединениями).
Свою службу в системе гражданской защиты Руслан Орынбеков начал в 2001 году, поступив на должность оперативного дежурного Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2003–2005 — старший офицер отдела экстренного реагирования и планирования мероприятий по ликвидации ЧС;
- 2005–2008 — старший офицер отдела экстренного реагирования, сил и средств департамента по ЧС;
- 2008–2009 — старший офицер отдела аварийно-спасательных служб;
- 2009–2013 — начальник отдела подготовки и обучения населения управления ГО департамента по ЧС Южно-Казахстанской области;
- 2015 — заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по ЧС Южно-Казахстанской области;
- 2015–2017 — начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Костанайской области;
- 2017–2020 — заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области;
- 2020 — начальник управления в кризисных ситуациях департамента по ЧС Туркестанской области;
- 2020–2025 — начальник управления по ЧС города Туркестана.
Занимавший с начала года пост первого замначальника ДЧС Шымкента Бекзат Камбаров теперь продолжит службу в Жамбылской области. Он назначен заместителем начальника регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее высокопоставленные сотрудники МЧС были осуждены за получение взяток на общую сумму почти 40 миллионов тенге. Среди них — Нурболат Дербисов, бывший председатель Комитета противопожарной службы, а также его подчиненные — Максат Жаксыбаев, экс-начальник ДЧС Шымкента, и Бауыржан Избасаров, возглавлявший ДЧС области Жетысу.