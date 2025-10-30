Назначен новый руководитель управления образования Шымкента
Распоряжением акима города сферу образования возглавил 41-летний Куаныш Искаков, передает агентство Kazinform.
До сентября текущего года Куаныш Искаков занимал должность заместителя руководителя городского управления образования, а в сентябре был назначен исполняющим обязанности руководителя.
Куаныш Искаков окончил вузы по специальностям финансы и кредит, юриспруденция, педагогика и психология.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста финансового отдела акимата Шымкента.
С 2006 по 2021 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и государственных органах.
В 2021–2024 годах работал заместителем акима города Кентау Туркестанской области.
В 2024–2025 годах — заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.
Напомним, бывший руководитель ведомства Гульназ Сулейменова, занимавшая должность с марта 2025 года, покинула пост в связи с переходом на другую работу.