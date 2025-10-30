РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Назначен новый руководитель управления образования Шымкента

    Распоряжением акима города сферу образования возглавил 41-летний Куаныш Искаков, передает агентство Kazinform.

    Куаныш Искаков
    Фото: акимат Шымкента

    До сентября текущего года Куаныш Искаков занимал должность заместителя руководителя городского управления образования, а в сентябре был назначен исполняющим обязанности руководителя.

    Куаныш Искаков окончил вузы по специальностям финансы и кредит, юриспруденция, педагогика и психология.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста финансового отдела акимата Шымкента.

    С 2006 по 2021 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и государственных органах.

    В 2021–2024 годах работал заместителем акима города Кентау Туркестанской области.

    В 2024–2025 годах — заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

    Напомним, бывший руководитель ведомства Гульназ Сулейменова, занимавшая должность с марта 2025 года, покинула пост в связи с переходом на другую работу.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Образование Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают