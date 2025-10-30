Назначен новый руководитель управления образования Шымкента

До сентября текущего года Куаныш Искаков занимал должность заместителя руководителя городского управления образования, а в сентябре был назначен исполняющим обязанности руководителя.

Куаныш Искаков окончил вузы по специальностям финансы и кредит, юриспруденция, педагогика и психология.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности главного специалиста финансового отдела акимата Шымкента.

С 2006 по 2021 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и государственных органах.

В 2021–2024 годах работал заместителем акима города Кентау Туркестанской области.

В 2024–2025 годах — заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивов Шымкента.

Напомним, бывший руководитель ведомства Гульназ Сулейменова, занимавшая должность с марта 2025 года, покинула пост в связи с переходом на другую работу.