Назначен руководитель департамента госимущества и приватизации Кызылординской области

Общий стаж – 23 года. Образование высшее. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата.

Имеет опыт работы в финансовой системе Кызылординской области в качестве ведущего специалиста, главного специалиста департамента экономики и бюджетного планирования Кызылординской области, заместителя начальника управления финансов, заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области.

Последние 2,5 года являлся руководителем Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.