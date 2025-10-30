РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:27, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Назначен руководитель департамента госимущества и приватизации Кызылординской области

    По принципу меритократии руководителем департамента государственного имущества и приватизации Кызылординской области назначен Ринат Кудайбергенов.

    Ринат Кудайбергенов
    Фото: Комитет государственного имущества и приватизации

    Общий стаж – 23 года. Образование высшее. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата.

    Имеет опыт работы в финансовой системе Кызылординской области в качестве ведущего специалиста, главного специалиста департамента экономики и бюджетного планирования Кызылординской области, заместителя начальника управления финансов, заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области.

    Последние 2,5 года являлся руководителем Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.

    Теги:
    Кадровые назначения Кызылординская область Назначения
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают