10:27, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Назначен руководитель департамента госимущества и приватизации Кызылординской области
По принципу меритократии руководителем департамента государственного имущества и приватизации Кызылординской области назначен Ринат Кудайбергенов.
Общий стаж – 23 года. Образование высшее. Закончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата.
Имеет опыт работы в финансовой системе Кызылординской области в качестве ведущего специалиста, главного специалиста департамента экономики и бюджетного планирования Кызылординской области, заместителя начальника управления финансов, заместителя руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Кызылординской области.
Последние 2,5 года являлся руководителем Байконырского департамента государственного имущества и приватизации.