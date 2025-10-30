РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:19, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Назначен заместитель акима Алматы

    Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима города назначен Абзал Нукенов, передает агентство Kazinform.

    Абзал Нукенов
    Фото: акимат Алматы

    В акимате сообщили, что он будет курировать вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии.

    Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в области Жетысу. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Кандидат политических наук.

    Свою трудовую деятельность начал в 2000 году. Работал в департаменте внутренней политики города Алматы, занимал должность заместителя акима Ауэзовского района.

    В разные годы возглавлял ситуационный центр Совета Безопасности, был вице-министром по делам религий и гражданского общества, заместителем акима Карагандинской области, а также занимал руководящие должности в Администрации Президента Республики Казахстан.

    До настоящего времени был заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

    Более подробно об Абзале Нукенове читайте здесь.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
