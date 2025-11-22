От дороги к аллее: как меняется улица Пушкина в центре Алматы
В Алматы продолжается масштабное благоустройство участка улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Гоголя, передает агентство Kazinform.
Согласно проекту, представленному городским акиматом, восточная сторона улицы на отрезке от проспекта Райымбека до улицы Макатаева будет преобразована в полноценную пешеходную аллею. По западной части движение автотранспорта сохранится.
Строительные работы начались с временным ограничением движения автомобилей на участке с 31 июля. В акимате уточнили, что после завершения работ эта часть улицы станет полностью пешеходной и будет закрыта для проезда на постоянной основе.
Чтобы узнать, на каком этапе находится проект, агентство Kazinform обратилось в управление развития общественных пространств. По данным ведомства, на сегодняшний день выполнено около 70% запланированных работ. На реализацию выделено 2,7 млрд тенге. Подрядчик — ТОО «Construction Group Samruk».
— В соответствии с действующими строительными нормами, срок завершения строительно-монтажных работ — конец апреля 2026 года. Однако по поручению акима города объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, — сообщили в управлении.
Сейчас завершается укладка 20 тысяч квадратных метров каменного покрытия. Далее планируется установка и подключение 272 опор уличного освещения.
В рамках озеленения предусмотрена высадка 277 деревьев, 27 тысяч кустарников и установка около 300 малых архитектурных форм.
— На восточной стороне участка улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Макатаева предусмотрено создание пешеходной зоны. При этом территория перекрыта лишь частично — основная часть остается открытой как для пешеходов, так и для автомобилей, — пояснили в ведомстве.
Кроме того, управление отметило, что аналогичных проектов по преобразованию дорожных участков в общественные пространства в городе больше не ведется.
Ранее сообщалось о планах по комплексной реконструкции данного участка. Тогда в акимате отмечали, что работы охватят территорию площадью 6,5 гектара, а протяженность зоны благоустройства составит 1,1 километра.
Как поясняли в управлении развития общественных пространств, проведенный анализ показал: улица обладает высоким туристическим потенциалом и может быть преобразована в комфортное пешеходное пространство, где жители и гости города смогут гулять, проводить время и отдыхать.
В перспективе эта зона способна стать новой точкой притяжения для района.