От дороги к аллее: как меняется улица Пушкина в центре Алматы

Согласно проекту, представленному городским акиматом, восточная сторона улицы на отрезке от проспекта Райымбека до улицы Макатаева будет преобразована в полноценную пешеходную аллею. По западной части движение автотранспорта сохранится.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Строительные работы начались с временным ограничением движения автомобилей на участке с 31 июля. В акимате уточнили, что после завершения работ эта часть улицы станет полностью пешеходной и будет закрыта для проезда на постоянной основе.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Чтобы узнать, на каком этапе находится проект, агентство Kazinform обратилось в управление развития общественных пространств. По данным ведомства, на сегодняшний день выполнено около 70% запланированных работ. На реализацию выделено 2,7 млрд тенге. Подрядчик — ТОО «Construction Group Samruk».

Фото: Александр Павский / Kazinform

— В соответствии с действующими строительными нормами, срок завершения строительно-монтажных работ — конец апреля 2026 года. Однако по поручению акима города объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, — сообщили в управлении.

Сейчас завершается укладка 20 тысяч квадратных метров каменного покрытия. Далее планируется установка и подключение 272 опор уличного освещения.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В рамках озеленения предусмотрена высадка 277 деревьев, 27 тысяч кустарников и установка около 300 малых архитектурных форм.

— На восточной стороне участка улицы Пушкина от проспекта Райымбека батыра до улицы Макатаева предусмотрено создание пешеходной зоны. При этом территория перекрыта лишь частично — основная часть остается открытой как для пешеходов, так и для автомобилей, — пояснили в ведомстве.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кроме того, управление отметило, что аналогичных проектов по преобразованию дорожных участков в общественные пространства в городе больше не ведется.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее сообщалось о планах по комплексной реконструкции данного участка. Тогда в акимате отмечали, что работы охватят территорию площадью 6,5 гектара, а протяженность зоны благоустройства составит 1,1 километра.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как поясняли в управлении развития общественных пространств, проведенный анализ показал: улица обладает высоким туристическим потенциалом и может быть преобразована в комфортное пешеходное пространство, где жители и гости города смогут гулять, проводить время и отдыхать.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В перспективе эта зона способна стать новой точкой притяжения для района.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform