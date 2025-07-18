Улица Пушкина в Алматы преобразится: реконструкция охватит 6,5 га

Работы проводятся в рамках программы обновления центральной части города.

Заказчиком выступает КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», а проектные работы выполнило ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан».

Фото: акимат Алматы

– В 2023-2024 годах «Алматыгенплан» провел большую работу по изучению этой улицы. Аналитика показала, что эта улица обладает большим туристическим потенциалом. И ее можно преобразовать в пешеходное пространство, где люди могут проводить время, гулять. Это может стать точкой притяжения в данном районе. На сегодняшний день мы уже приступили к строительно-монтажным работам, – рассказал руководитель управления Батырхан Сулейменов.

Фото: акимат Алматы

Работы охватят территорию площадью 6,5 гектаров. Общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 1,1 км. В рамках проекта запланировано комплексное обустройство как пешеходной, так и транспортной инфраструктуры. Будет проведено масштабное озеленение: зеленые зоны займут 19 619,5 м². Общая площадь покрытий составит 45 301,4 м², из которых 18 041,5 м² придётся на асфальтобетон, 25 914,9 м² — на бетонную тротуарную плитку. Также будет в том числе резиновое покрытие и тактильная плитка.

Фото: акимат Алматы

По словам Б.Сулейменова, по обе стороны будут благоустроенные пешеходные зоны. В отрезке от улицы Макатаева до проспекта Райымбек батыра сузят проезжую часть и расширят пешеходную часть. Здесь будет построен полноценный бульвар. В акимате уверены, что парк станет местом притяжения.

Также в проекте учитывали потребности не только пешеходов, но и водителей, транспортных средств.

Ранее мы писали, что в этом году в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина. Общая сумма проекта составляет почти 4,63 миллиарда тенге без НДС.



