В Алматы благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина

Работы запланированы на 2025 год, рассказали в управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на запрос агентства.

Проект охватывает:

комплексное благоустройство улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя;

комплексное благоустройство проспекта Достык от Абая до Аль-Фараби.

Согласно данным сайта государственных закупок, реализация проекта включает модернизацию городской инфраструктуры с учетом потребностей пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп населения.

Фото: goszakup.gov.kz

На улице Пушкина будет уложено более 25 тысяч квадратных метров тротуарной бетонной плитки и новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Будут установлены тактильные плиты для слабовидящих, пандусы, лестницы, поручни, подпорные стены, бордюры высотой не менее 5 см и тактильные указатели.

На проспекте Достык появятся расширенные тротуары, велосипедные дорожки общей площадью 3630 квадратых метров, пешеходные переходы и светофоры. Общая площадь озеленения составит более 13,8 тысячи квадратных метров.

Заказчиком проекта выступает управление государственных активов Алматы.

Фото: goszakup.gov.kz

Общая сумма проекта составляет 4 631 758 913,99 тенге без учета НДС.

Победители тендера уже определены. Работы на проспекте Достык выполнит ТОО «KDC Construction». Сумма проекта — 2,14 млрд тенге. Благоустройством улицы Пушкина займется ТОО «Construction Group Samruk», выделено 2,49 млрд тенге.

Напомним, ранее в акимате рассказали, что что появится в парке на месте резиденции в Алматы. Там планируется создание современного и комфортного сквера общей площадью 4,16 га, где будет пруд, ледовый каток и подземный паркинг.