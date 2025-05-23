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    14:42, 23 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы благоустроят проспект Достык и улицу Пушкина

    В этом году в Алматы стартуют работы по комплексному благоустройству проспекта Достык и улицы Пушкина, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: goszakup.gov.kz

    Работы запланированы на 2025 год, рассказали в управлении развития общественных пространств Алматы в ответ на запрос агентства.

    Проект охватывает:

    • комплексное благоустройство улицы Пушкина от проспекта Райымбека до улицы Гоголя; 
    • комплексное благоустройство проспекта Достык от Абая до Аль-Фараби.

    Согласно данным сайта государственных закупок, реализация проекта включает модернизацию городской инфраструктуры с учетом потребностей пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп населения.

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    Фото: goszakup.gov.kz

    На улице Пушкина будет уложено более 25 тысяч квадратных метров тротуарной бетонной плитки и новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Будут установлены тактильные плиты для слабовидящих, пандусы, лестницы, поручни, подпорные стены, бордюры высотой не менее 5 см и тактильные указатели.

    На проспекте Достык появятся расширенные тротуары, велосипедные дорожки общей площадью 3630 квадратых метров, пешеходные переходы и светофоры. Общая площадь озеленения составит более 13,8 тысячи квадратных метров.

    Заказчиком проекта выступает управление государственных активов Алматы.

    р
    Фото: goszakup.gov.kz

    Общая сумма проекта составляет 4 631 758 913,99 тенге без учета НДС.

    Победители тендера уже определены. Работы на проспекте Достык выполнит ТОО «KDC Construction». Сумма проекта — 2,14 млрд тенге. Благоустройством улицы Пушкина займется ТОО «Construction Group Samruk», выделено 2,49 млрд тенге.

    Напомним, ранее в акимате рассказали, что что появится в парке на месте резиденции в Алматы. Там планируется создание современного и комфортного сквера общей площадью 4,16 га, где будет пруд, ледовый каток и подземный паркинг.

    Теги:
    Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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