От Ассы до Атакамы: история казахстанского телескопа

Универсальный инструмент под южным небом

Инженер-исследователь Астрофизического института имени Фесенкова Максим Кругов в беседе с корреспондентом агентства рассказал подробности реализации проекта.

По его словам, в пустыне Атакама был установлен телескоп метрового диаметра, размещенный в отдельном павильоне. Это универсальный инструмент, способный работать как в режиме фотометрии, так и спектроскопии.

— Проект начался еще в апреле 2018 года, когда чилийская обсерватория Obstech только размещала новые инструменты на своей площадке и формировала астрономический хостинг. В тот момент мы заказали оптику, начали работу над механикой и отрабатывали скриптовое управление телескопом. Чилийская сторона параллельно занималась заливкой фундаментов под новый телескоп. Свою лепту внесли и ковидные времена — сроки запуска пришлось сдвинуть. Однако это пошло на пользу: многие идеи, отработанные на нашей обсерватории Ассы в горах в 100 километрах от Алматы, были затем применены и в Чили, — отметил он.

Фото: из личного архива спикера

Стоимость проекта

Максим Кругов подчеркнул, что ключевая особенность проекта — грамотно выстроенная кооперация и собственная инженерная экспертиза.

— Этот телескоп уникален не только тем, что мы, опираясь на собственный опыт, применили оптимальные решения на всех этапах — от разработки оптической системы до получения изображения на матрице приемника. Прежде всего уникален сам подход: был оптимизирован процесс изготовления и оплаты отдельных узлов и деталей. Оптику изготовила компания Hubble Optic, специализирующаяся на легких сэндвич-зеркалах для телескопов. Механическую часть выполнил мастер из украинского Тернополя, с которым мы познакомились еще во времена клубов телескопостроителей. Компоненты, приборы и систему управления изготовила в Казахстане компания «Астротехприбор» в тесной связке со специалистами Астрофизического института. Именно такая обратная связь между учеными и производством и является принципиально важным фактором, — отметил он.

Фото: Роман Турвентур

В результате за шесть лет общая стоимость проекта составила около 92 миллионов тенге, что в разы ниже коммерческих предложений на рынке.

Максим Кругов также отдельно отметил вклад своих наставников — Владимира Барбанакова и Веры Загайновой, благодаря которым еще в 1980-х годах формировалась отечественная инженерная школа.

— Без этих знаний и накопленного опыта стоимость проекта была бы выше в десятки раз, — подчеркнул он.

Что и как наблюдают

Телескоп ориентирован прежде всего на объекты южного неба, доступ к которым давно был ограничен для казахстанских астрономов. Около 80% наблюдений — спектральные, остальные — фотометрические.

С его помощью изучают гамма-послесвечения, катаклизмические и Be-звезды, астероиды и другие объекты.

Управление телескопом осуществляется в полностью автоматическом режиме.

— Все наши телескопы работают из единого центра, расположенного в Астрофизическом институте имени Фесенкова в Алматы. Там же находится мощный вычислительный центр. Каждый вечер телескоп скачивает файл заданий, отрабатывает заложенный сценарий, формирует отчнтные файлы и передант данные, — пояснил он.

Фото: Роман Турвентур

Научные задачи и обсерватория Ассы

Телескоп предназначен прежде всего для ведения длинных рядов наблюдений, охвата южного неба и работы в условиях до 320 безоблачных ночей в году. Важную роль играет и международное сотрудничество.

На территории обсерватории Obstech сосредоточено более 140 телескопов, работают десятки научных групп из разных стран.

— За последние два года мы пять раз летали в Чили во время сборки и запуска телескопа. Познакомились со многими коллегами, получили ценный опыт и поделились своими наработками. Увиденную в Чили модель мы применили при развитии Астрохаба на обсерватории Ассы. Сейчас там уже функционирует около десятка роботизированных телескопов наших партнеров, — рассказал Максим Кругов.

В перспективе на обсерватории Ассы планируется запуск гостиничной инфраструктуры для астротуристов, чтобы они могли приезжать и любоваться звездным небом.

— Наше небо не уступает чилийскому, а по прозрачности и «черноте» зачастую даже превосходит его. Я могу уверенно сказать, что наш инженерный и научный уровень ничуть не ниже мирового. Когда нам говорят: «Зачем делать наземные телескопы, если есть космические?», мы отвечаем просто: чтобы управлять космическим телескопом, нужно сначала научиться идеально работать с земным и уметь взаимодействовать с мировым научным сообществом. Время жизни космического аппарата ограничено и все задачи должны быть расписаны поминутно, без возможности на ошибку, — отметил он.

Астрофизический институт совместно с Ghalam в настоящее время также работает над проектом небольшого орбитального окололунного телескопа диаметром 20–30 см — на этапе формирования научного видения и отработки технических решений.

Фото: Роман Турвентур

Преимущества Чили

Основным преимуществом обсерваторий в Чили Максим Кругов назвал большое количество ясных ночей — до 320 в год. По этому показателю Казахстан уступает Чили. Кроме того, важны поддержка со стороны обсерватории, международная научная среда и приемлемая стоимость аренды площадки.

— Стоит также отметить возможность непрерывных рядов наблюдений, когда объект утром передается от нашей обсерватории в Казахстане на обсерваторию в Чили. Весной и осенью это позволяет вести наблюдения одного объекта несколько суток подряд. За одну ночь телескоп может наблюдать до 20–30 объектов, формируя десятки гигабайт данных, которые затем обрабатываются дата-центром Института, — пояснил он.

Максим Кругов также отметил интерес СМИ к комете ATLAS I3, открытой на той же обсерватории Obstech.

— Однако ключевым фактором в подобных открытиях является развитие информационных технологий: скоростная съемка и мощный программно-математический аппарат. Потребность в ИТ-специалистах в астрономии сегодня колоссальна, — подчеркнул он.

Фото: Роман Турвентур

Научные результаты и перспективы

По словам инженера, говорить о конкретных результатах пока рано.

— В астрофизике не бывает мгновенных открытий. Это всегда длительный и трудоемкий процесс, где видна лишь вершина айсберга. Данные поступают, случаются сбои, внештатные ситуации, ремонты, ожидание виз в Чили по несколько месяцев, — отметил он.

В перспективе ожидаются результаты по всем объектам южного неба — от вспышек сверхновых и эволюции звезд до поиска экзопланет, потенциально пригодных для жизни.

Новые точки на карте

Казахстанская сеть телескопов продолжит расширяться. В планах — установка инструмента диаметром 115 см на обсерватории Тейде на Канарских островах, 80-сантиметрового телескопа на Майданаке в Узбекистане и дальнейшее развитие обсерватории Ассы.

К 2030 году в рамках проекта «Астрохаб» на обсерватории Ассы планируется установка более сотни телескопов с активным участием казахстанских студентов и сотрудников Института.

Фото: Роман Турвентур

Отметим, что в прошлом году казахстанский телескоп был установлен на территории международной обсерватории Obstech в пустыне Атакама (Чили) — одном из лучших мест для астрономических наблюдений в мире. Сегодня он уже является частью глобальной сети мониторинга южного неба.

Ранее начальник отдела теоретической астрофизики института Денис Юрин сообщал, что выбор в пользу пустыни Атакама был сделан благодаря ее уникальному астроклимату, позволяющему вести наблюдения за объектами, недоступными из Казахстана.

