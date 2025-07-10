Казахстанский телескоп установили в пустыне Чили

Информацию подтвердили в Казахстанском астрофизическом институте имени Василия Фесенкова. Проект реализован в рамках программы по созданию международной сети телескопов.

Как пояснили ранее в институте, программа направлена на исследование астероидов, активных ядер галактик, гамма-всплесков и других переменных объектов во Вселенной. Кроме того, проект предусматривает создание масштабируемой программно-аппаратной платформы с единым форматом обмена данными, автоматизированным управлением и обслуживанием, а также использование сети для фундаментальных и прикладных астрофизических исследований.

Ранее начальник отдела теоретической астрофизики института Денис Юрин сообщал, что выбор в пользу пустыни Атакама был сделан благодаря ее уникальному астроклимату, позволяющему вести наблюдения за объектами, недоступными из Казахстана.

Чили по праву считается одним из мировых центров астрономии благодаря особому географическому расположению, сухому климату и чистому звездному небу, создающим идеальные условия для наблюдений за Вселенной.

Кто в Казахстане следит за возможным столкновением Земли с астероидами, читайте по ссылке.